Katy Perry debutó en redes como "Primera Dama" junto a Justin Trudeau
Tras meses de especulaciones, la cantante y el ex primer ministro canadiense difundieron su primera imagen oficial como pareja en medio de una visita protocolar en Tokio.
En un movimiento que terminó de confirmar lo que ya era un secreto a voces, Katy Perry y Justin Trudeau hicieron su debut en redes sociales con la primera fotografía juntos desde que, en julio pasado, se los viera compartiendo actividades por primera vez. Aquella aparición inicial había disparado todo tipo de versiones, y con el correr de los meses la relación se volvió un hecho. Ahora, la pareja decidió mostrarse públicamente en pleno viaje por Japón, donde fueron recibidos por Fumio Kishida, quien ejerció como primer ministro de ese país entre 2021 y 2024.
La imagen generó una fuerte repercusión no solo por el encuentro con Kishida, sino también por la Postal que deja ver a Katy Perry en un registro muy distinto al habitual, bastante alejado de sus shows multitudinarios. La intérprete de Firework dejó de lado los brillos, los escotes y el vestuario de alto impacto para adoptar una apariencia más contenida, casi con el aire de una figura institucional. Perry se presentó con un conjunto de saco y falda en tono café, medias negras, una blusa cerrada al cuello y botines oscuros; completó el look con un maquillaje tenue y el cabello prolijamente partido al medio.
Ese giro estilístico, sin embargo, no evitó que surgieran cuestionamientos. En redes sociales circularon críticas por el largo de la falda elegida, considerado por algunos como inadecuado para una reunión de esa naturaleza. "Usar una mini para una reunión con gente así... este es el nivel", "Qué necesidad había de ponerse una minifalda", y "Solo necesita añadir 10 pulgadas a su falda, pero me gusta el estilo" fueron parte de las reacciones que se multiplicaron, marcando el contraste entre el tono formal de la actividad y el look de la artista.
En la foto difundida, Katy Perry y Yuko Kishida, la esposa del ex jefe de gobierno japonés, aparecen ubicadas en el centro, mientras Trudeau y Fumio Kishida acompañan desde los laterales. El encuentro se dio en el marco de una agenda más amplia que la pareja lleva adelante en Asia, que incluye reuniones protocolares y actividades culturales. En paralelo, medios internacionales destacan el impacto político y mediático que genera una figura pop como Perry al acompañar a un exmandatario en este tipo de giras, un fenómeno que ya se vio en otras ocasiones cuando artistas de renombre se vinculan con dirigentes con proyección global.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario