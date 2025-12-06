Katy Perry debutó en redes como "Primera Dama" junto a Justin Trudeau

La imagen generó una fuerte repercusión no solo por el encuentro con Kishida, sino también por la Postal que deja ver a Katy Perry en un registro muy distinto al habitual, bastante alejado de sus shows multitudinarios. La intérprete de Firework dejó de lado los brillos, los escotes y el vestuario de alto impacto para adoptar una apariencia más contenida, casi con el aire de una figura institucional. Perry se presentó con un conjunto de saco y falda en tono café, medias negras, una blusa cerrada al cuello y botines oscuros; completó el look con un maquillaje tenue y el cabello prolijamente partido al medio.