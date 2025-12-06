Saramalacara presentó "Despacio", un adelanto de su nuevo proyecto

Este es el quinto lanzamiento de Saramalacara en 2025. En abril, la artista publicó “aura talk”, su colaboración con Zell y su primer single bajo Interscope Capitol. Luego llegó el doble release “Esa hoe / Hasta el Cielo”, dos tracks que empezaron a marcar la estética musical de esta etapa: trap, calle, espontaneidad cruda, hooks directos y una producción que sostiene su identidad. Siguió con “Señal de Dios”, un tema que profundizó ese pulso sombrío y confesional que viene explorando, y en noviembre unió fuerzas con el español Rojuu para “Bape”.