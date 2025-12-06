Saramalacara presentó "Despacio", un adelanto de su nuevo proyecto
La artista argentina lanza un track crudo, oscuro y frenético que anticipa Mataderos, su próximo álbum que saldrá en 2026.
Con su nuevo single “DESPACIO”, Saramalacara vuelve a sumergirse en una estética oscura y cargada de energía. La canción, que nació en Los Ángeles durante la primera sesión del camp que la artista argentina realizó en la ciudad, marca un momento clave dentro de su nueva búsqueda sonora y anticipa lo que será su próximo proyecto.
Con producción de Lucian y Lukrative, el track se apoya en un pulso frenético y en una atmósfera densa que encaja de manera natural en el código musical que Sara viene construyendo. Con un video dirigido por Angrisexx y Ripbort, “DESPACIO” funciona como una oda a la crudeza, a la ciudad y al ritmo acelerado que atraviesa gran parte de su obra: noches largas, vida gangster y ropa cara.
Este es el quinto lanzamiento de Saramalacara en 2025. En abril, la artista publicó “aura talk”, su colaboración con Zell y su primer single bajo Interscope Capitol. Luego llegó el doble release “Esa hoe / Hasta el Cielo”, dos tracks que empezaron a marcar la estética musical de esta etapa: trap, calle, espontaneidad cruda, hooks directos y una producción que sostiene su identidad. Siguió con “Señal de Dios”, un tema que profundizó ese pulso sombrío y confesional que viene explorando, y en noviembre unió fuerzas con el español Rojuu para “Bape”.
Su segundo disco, “Mataderos”, llegará en 2026 y promete ser su proyecto más íntimo, donde muestra lo que significó nacer en el barrio porteño y crecer en internet. Una vez más, Sara promete llevar su visión artística a nuevas audiencias globales.
Temas
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario