Conmoción por la muerte de una actriz de "El Chavo del 8" a los 83 años
La artista mexicana formó parte de la histórica comedia creada por Roberto Gómez Bolaños y conquistó a los fanáticos con un personaje que tuvo una particular historia con Don Ramón.
El mundo del espectáculo mexicano recibió una triste noticia con la muerte de una reconocida actriz que supo ganarse un lugar en la memoria de varias generaciones. La intérprete falleció a los 83 años y su partida generó repercusiones entre colegas, instituciones artísticas y seguidores de una de las comedias más populares de la televisión latinoamericana.
Se trata de Regina Torné, quien alcanzó reconocimiento internacional por su participación en “El Chavo del 8”. La noticia fue comunicada por la Asociación Nacional de Actores de México (ANDA), que publicó un mensaje de despedida y destacó sus más de cinco décadas de trayectoria.
La entidad también recordó su recorrido por distintos ámbitos de la industria del entretenimiento y expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de profesión. Hasta el momento, no se comunicaron oficialmente las causas del fallecimiento.
El personaje de “El Chavo del 8” que quedó en el recuerdo de los fanáticos
En 1978, Regina Torné se sumó a la comedia creada por Roberto Gómez Bolaños para interpretar a Gloria, la tía de Paty. Su aparición en la vecindad introdujo una nueva historia que tuvo como protagonista involuntario a Don Ramón, el personaje interpretado por Ramón Valdés.
Gloria despertaba el interés del hombre de la vecindad, que intentaba conquistarla y protagonizaba distintas situaciones alrededor de ese vínculo. La participación de Torné quedó asociada a una etapa muy recordada de la ficción, que todavía conserva una enorme popularidad en distintos países de América Latina. Aunque no fue uno de los personajes permanentes de la producción, su presencia dejó una huella entre los seguidores de la serie.
Una carrera de más de cinco décadas en el espectáculo mexicano
La trayectoria de Regina Torné trascendió ampliamente su participación en “El Chavo del 8”. La artista comenzó su recorrido profesional en 1962 como cantante de jazz y posteriormente desarrolló una carrera que incluyó numerosas producciones cinematográficas, teatrales y televisivas.
Uno de sus trabajos más destacados llegó en 1992, cuando interpretó a Mamá Elena en “Como agua para chocolate”, la adaptación cinematográfica de la reconocida novela de Laura Esquivel. Por esa actuación obtuvo el Premio Ariel a Mejor Actriz, uno de los galardones más importantes del cine mexicano. A lo largo de los años también participó en ficciones como “La Loba”, “Cielo Rojo”, “Retrato de Familia” y “Agujetas de color de rosa”, consolidando una extensa presencia en la pantalla.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario