Conmoción por la muerte de una actriz de "El Chavo del 8" a los 83 años

Una carrera de más de cinco décadas en el espectáculo mexicano

La trayectoria de Regina Torné trascendió ampliamente su participación en “El Chavo del 8”. La artista comenzó su recorrido profesional en 1962 como cantante de jazz y posteriormente desarrolló una carrera que incluyó numerosas producciones cinematográficas, teatrales y televisivas.

Uno de sus trabajos más destacados llegó en 1992, cuando interpretó a Mamá Elena en “Como agua para chocolate”, la adaptación cinematográfica de la reconocida novela de Laura Esquivel. Por esa actuación obtuvo el Premio Ariel a Mejor Actriz, uno de los galardones más importantes del cine mexicano. A lo largo de los años también participó en ficciones como “La Loba”, “Cielo Rojo”, “Retrato de Familia” y “Agujetas de color de rosa”, consolidando una extensa presencia en la pantalla.