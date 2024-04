Desde Miami, Connie Ansaldi criticó la Marcha Universitaria: "Vayan a laburar"

Y, siguió: "Dejen de hacer proselitismo en las redes y vayan a laburar. Otra cosa; los hospitales hace años que son un desastre y están colapsados. Está buenísimo ir a protestar, pero me llama la atención que se hayan acordado ahora".

connie ansaldi insoportable.mp4

"Quien tiene plata para pagar la universidad pública, la tiene que pagar. Para que el que no puede pagarla, pueda aprovecharla como recurso. No tiene que ser gratis para todos. El que puede tiene que pagar un arancel básico para sostenerla entre todos. Si tanto les preocupa la universidad pública, porque la educación es la base para salir adelante, todos tenemos que colaborar".

Además, planteó: "Dejen de hacer demagogia con la plata ajena. Si les importa tanto, podríamos cambiar las cosas. La educación tiene que ser pública y gratuita para quienes se rompen cu... y se lo ganan, y realmente no lo pueden pagar. No para gente que está becada años porque no mueve el totó y tarda 12 años en recibirse porque, total, es gratis".

"La auditoría la deberían exigir todos. ¿O de qué tienen miedo? Que la pidan. No negocien con eso porque nosotros, la gente de bien, los apoyamos", concluyó la comunicadora.