Conocé a Angie Velasco, la influencer que dirá presente en la Velada del Año 6
Con millones de seguidores en redes sociales, la influencer rosarina fue elegida para representar a la Argentina en la Velada del Año 6 y tendrá un duro cruce con la puertorriqueña Alondrissa.
Antes de subirse al ring en la Velada del Año 6, Angie Velasco ya genera una gran expectativa entre los seguidores del evento organizado por el streamer español Ibai Llanos. La influencer rosarina será una de las representantes argentinas de la jornada y protagonizará un combate frente a la creadora de contenido puertorriqueña Alondrissa.
La participación marcará la primera experiencia de Velasco en el tradicional festival que combina boxeo y entretenimiento digital. Además, la exposición internacional permitirá que una audiencia millonaria conozca aún más a una de las figuras más populares de las redes sociales en Argentina, donde construyó una comunidad con millones de seguidores en distintas plataformas.
Quién es Angie Velasco, la joven que peleará en el evento de Ibai Llanos
Nacida el 30 de octubre de 1998 en Rosario, Santa Fe, Angie Velasco comenzó su camino como creadora de contenido en 2017. Sus videos de humor, desafíos, viajes, vlogs y situaciones cotidianas le permitieron crecer rápidamente hasta convertirse en una de las influencers argentinas con mayor alcance.
En la actualidad, cuenta con más de 6 millones de suscriptores en YouTube, cerca de 5 millones de seguidores en TikTok y supera los 2 millones de seguidores en Instagram, cifras que la posicionan entre las referentes del universo digital.
Uno de los hitos de su carrera llegó con su participación en el YouTube Rewind 2019, la producción anual que reunía a los creadores de contenido más destacados de la plataforma. Esa aparición impulsó aún más su popularidad y fortaleció una de las comunidades digitales más importantes del país.
El esperado cruce con Alondrissa
En la Velada del Año 6, Velasco tendrá como rival a Alondrissa, una influencer puertorriqueña con una importante presencia en redes sociales. Aunque sobre el ring serán adversarias, ambas mantienen una buena relación personal e incluso se consideran amigas.
De todos modos, durante la presentación oficial del evento protagonizaron algunos intercambios que despertaron la atención del público. Algunas declaraciones de Alondrissa tomaron por sorpresa a la rosarina y aumentaron la expectativa de cara al combate. Sin embargo, las dos coincidieron en que esas chicanas forman parte del show y remarcaron que la pelea será afrontada con profesionalismo.
Cuándo pelea Angie Velasco
El enfrentamiento entre Angie Velasco y Alondrissa se disputará el sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, en Sevilla, como parte de la Velada del Año 6 organizada por Ibai Llanos.
La transmisión del evento comenzará a las 14:00 (hora de Argentina) y podrá seguirse de forma gratuita a través de los canales oficiales de Ibai en Twitch y YouTube.
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