Conocé a Angie Velasco, la influencer que dirá presente en la Velada del Año 6

El esperado cruce con Alondrissa

En la Velada del Año 6, Velasco tendrá como rival a Alondrissa, una influencer puertorriqueña con una importante presencia en redes sociales. Aunque sobre el ring serán adversarias, ambas mantienen una buena relación personal e incluso se consideran amigas.

De todos modos, durante la presentación oficial del evento protagonizaron algunos intercambios que despertaron la atención del público. Algunas declaraciones de Alondrissa tomaron por sorpresa a la rosarina y aumentaron la expectativa de cara al combate. Sin embargo, las dos coincidieron en que esas chicanas forman parte del show y remarcaron que la pelea será afrontada con profesionalismo.

Cuándo pelea Angie Velasco

El enfrentamiento entre Angie Velasco y Alondrissa se disputará el sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, en Sevilla, como parte de la Velada del Año 6 organizada por Ibai Llanos.

La transmisión del evento comenzará a las 14:00 (hora de Argentina) y podrá seguirse de forma gratuita a través de los canales oficiales de Ibai en Twitch y YouTube.