Gran Hermano: una participante sufrió una fuerte crisis y preocupó a todos
La concursante atravesó un delicado episodio dentro de la casa más famosa del país. Sus compañeros intentaron asistirla y el video se viralizó en las redes sociales.
La tranquilidad volvió a romperse en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada" luego de que una de las participantes protagonizara una intensa crisis emocional que encendió las alarmas tanto entre sus compañeros como entre los seguidores del reality.
La concursante Alejandra Majluf sufrió un fuerte ataque de nervios, rompió en llanto y comenzó a gritar, en una escena que dejó desconcertados a quienes compartían ese momento con ella. Las imágenes fueron captadas por las cámaras del programa y rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales.
Al advertir lo que estaba ocurriendo, varios jugadores se acercaron para contenerla e intentar tranquilizarla. Entre ellos estuvo Romina Uhrig, quien permaneció a su lado mientras el resto observaba con evidente preocupación el difícil momento que atravesaba la participante.
El episodio se prolongó durante varios minutos y generó un clima de incertidumbre dentro de la casa. Si bien la producción continuó con el desarrollo habitual del programa, la situación no pasó inadvertida y abrió un nuevo debate entre los fanáticos del ciclo.
Tras la difusión del video, numerosos usuarios especularon con la posibilidad de que Majluf evalúe abandonar el juego luego de este delicado episodio. Sin embargo, hasta el momento no hubo ninguna comunicación oficial sobre una eventual salida de la participante.
Lo ocurrido volvió a poner sobre la mesa el desgaste emocional que implica el aislamiento y la convivencia permanente dentro de "Gran Hermano 2026", una edición que desde su comienzo estuvo atravesada por fuertes conflictos, discusiones y momentos de alta tensión.
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