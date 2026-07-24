Qué se sabe de la vida de Gero Arias, el influencer que peleará en La Velada del Año 6

En cuanto a su físico, mide 1,72 metros y pesa alrededor de 72 kilogramos, medidas que se ajustan a la intensa preparación que llevó adelante durante los últimos meses para afrontar su debut en uno de los eventos de boxeo más importantes del mundo del streaming.

Gero Arias

Respecto de su vida privada, actualmente se encuentra soltero. En las últimas semanas fue vinculado con la influencer Milica, debido a la gran cantidad de publicaciones y entrenamientos que compartieron juntos. Sin embargo, ambos aclararon públicamente que no mantienen una relación sentimental y que el vínculo responde exclusivamente a la preparación que realizaron para sus respectivos compromisos deportivos.

Anteriormente, mantuvo una relación con la creadora de contenido Tiziuria, aunque esa historia ya forma parte del pasado y actualmente no tiene pareja confirmada.

¿Cómo se hizo famoso el influencer argentino?

El crecimiento de Gero Arias en las redes sociales estuvo estrechamente ligado a los desafíos físicos que comenzó a publicar en TikTok, Instagram y YouTube. Uno de los más recordados fue el reto de realizar dominadas durante todos los días, una iniciativa que concluyó a fines de 2024 con un multitudinario evento realizado en el Obelisco de Buenos Aires.

Su trayectoria también estuvo marcada por un duro episodio personal. Durante uno de sus desafíos sufrió una grave caída en un acantilado que le provocó importantes lesiones en una mano, con pérdida de tejido en varios dedos. Tras atravesar un largo proceso de recuperación, retomó paulatinamente los entrenamientos y decidió enfocarse en la preparación para competir en boxeo.