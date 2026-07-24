Qué se sabe de la vida de Gero Arias, el influencer que peleará en La Velada del Año 6
El creador de contenido argentino será uno de los representantes del país en el evento organizado por Ibai Llanos. Se subirá al ring frente a ViruZz.
La cuenta regresiva para La Velada del Año 6 ya está en marcha y uno de los argentinos que buscará destacarse en el megaevento de Ibai Llanos será Gero Arias, el influencer que ganó popularidad gracias a sus exigentes desafíos físicos y que ahora afrontará uno de los mayores retos de su carrera sobre un cuadrilátero.
Con millones de seguidores en redes sociales y una comunidad que lo acompaña desde sus primeros videos, el joven nacido en la provincia de San Luis será uno de los cuatro representantes argentinos que participarán de la cartelera, donde enfrentará al español ViruZz en uno de los combates más exigentes de la jornada.
A medida que se acerca la pelea, muchos usuarios comenzaron a buscar información sobre el creador de contenido. La pelea se disputará este 25 de julio en el estadio La Cartuja de Sevilla, escenario que recibirá a miles de espectadores y millones de personas que seguirán la transmisión en vivo a través de Twitch, YouTube y TikTok LIVE.
Gero Arias tendrá la difícil misión de enfrentar a ViruZz en La Velada del Año 6
Gero Arias tiene 22 años. Nació el 4 de enero de 2004 en San Luis y es trillizo junto a sus hermanos Juan y Atahualpa Arias. Desde muy joven comenzó a generar contenido vinculado al entrenamiento físico y la superación personal, un perfil que terminó impulsándolo entre los influencers más populares de la Argentina.
En cuanto a su físico, mide 1,72 metros y pesa alrededor de 72 kilogramos, medidas que se ajustan a la intensa preparación que llevó adelante durante los últimos meses para afrontar su debut en uno de los eventos de boxeo más importantes del mundo del streaming.
Respecto de su vida privada, actualmente se encuentra soltero. En las últimas semanas fue vinculado con la influencer Milica, debido a la gran cantidad de publicaciones y entrenamientos que compartieron juntos. Sin embargo, ambos aclararon públicamente que no mantienen una relación sentimental y que el vínculo responde exclusivamente a la preparación que realizaron para sus respectivos compromisos deportivos.
Anteriormente, mantuvo una relación con la creadora de contenido Tiziuria, aunque esa historia ya forma parte del pasado y actualmente no tiene pareja confirmada.
¿Cómo se hizo famoso el influencer argentino?
El crecimiento de Gero Arias en las redes sociales estuvo estrechamente ligado a los desafíos físicos que comenzó a publicar en TikTok, Instagram y YouTube. Uno de los más recordados fue el reto de realizar dominadas durante todos los días, una iniciativa que concluyó a fines de 2024 con un multitudinario evento realizado en el Obelisco de Buenos Aires.
Su trayectoria también estuvo marcada por un duro episodio personal. Durante uno de sus desafíos sufrió una grave caída en un acantilado que le provocó importantes lesiones en una mano, con pérdida de tejido en varios dedos. Tras atravesar un largo proceso de recuperación, retomó paulatinamente los entrenamientos y decidió enfocarse en la preparación para competir en boxeo.
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