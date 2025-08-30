Corea del Sur: detuvieron a Psy, creador del "Gangnam Style", por tráfico de psicotrópicos

Desde la agencia del músico admitieron que Psy enfrenta problemas crónicos de sueño, pero remarcaron que las drogas en cuestión fueron recetadas por un profesional y en el marco de un tratamiento médico.

La agencia de noticias Yonhap recordó que en Corea del Sur la ley es estricta en este tipo de casos debido al alto potencial adictivo de estos psicotrópicos, que obligan a un seguimiento presencial por parte de los médicos. “La legislación vigente prohíbe obtener recetas médicas por medio de terceros”, subrayaron.

Psy, que en 2012 rompió todos los récords con su tema “Gangnam Style” —el primer video en alcanzar mil millones de reproducciones en YouTube—, había mantenido un perfil más bajo en los últimos años. Sin embargo, esta denuncia lo vuelve a colocar en el centro de la escena, aunque por motivos muy distintos a los que lo llevaron a la fama.