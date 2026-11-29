Coscu contó que su mamá pensó durante años que era gay y sorprendió al hablar de sus planes para ser padre
Coscu habló con María Laura Santillán sobre las sospechas de su madre y reveló cómo imagina la posibilidad de formar una familia.
Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu, volvió a abrir las puertas de su intimidad y compartió una anécdota familiar que lo acompañó durante años. En una entrevista con María Laura Santillán, el primer streamer del país y líder de la Coscu Army contó que su mamá llegó a pensar que era gay debido a que nunca le conoció una pareja.
“Mi mamá pensó mucho tiempo que yo era gay”, confesó durante la charla. Luego, explicó que su madre solía hacerle comentarios en voz baja y que incluso había compartido sus sospechas con sus otros hijos.
“Sí, me lo decía siempre por lo bajo. ‘Nunca una mina en esta casa’, ‘nunca una novia vos’. Y les ha dicho a mis hermanos. Ella flasheaba que yo era gay, literal”, relató el creador de contenido.
Su deseo de ser padre, más allá de tener pareja
Durante la entrevista, Coscu también reflexionó sobre la posibilidad de formar una familia y dejó en claro que convertirse en padre es un deseo que no necesariamente está condicionado por tener una relación amorosa.
“Si yo hubiera sido gay, tendría hijos igual. No depende de ser o no ser esto o lo otro”, sostuvo. Para ejemplificar su postura, mencionó a un amigo que tiene un hijo y comparte la crianza con su pareja.
Además, hizo referencia a una situación que había contado en otro momento de la conversación, vinculada con sus dificultades para encontrar pareja. “Hoy en el episodio trágico contamos que no consigo mujer, yo voy a tener un hijo igual, solo, no me importa, será un hijo con una crianza nueva”, expresó.
Incluso, sorprendió al imaginar una alternativa poco convencional para concretar ese proyecto: “Por ahí impongo el criar un hijo con cuatro amigos”.
Con estas declaraciones, el streamer dejó ver su mirada sobre la paternidad y las distintas formas de construir una familia, al tiempo que compartió una historia personal que hasta ahora formaba parte de su intimidad.
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