Además, hizo referencia a una situación que había contado en otro momento de la conversación, vinculada con sus dificultades para encontrar pareja. “Hoy en el episodio trágico contamos que no consigo mujer, yo voy a tener un hijo igual, solo, no me importa, será un hijo con una crianza nueva”, expresó.

Incluso, sorprendió al imaginar una alternativa poco convencional para concretar ese proyecto: “Por ahí impongo el criar un hijo con cuatro amigos”.

Con estas declaraciones, el streamer dejó ver su mirada sobre la paternidad y las distintas formas de construir una familia, al tiempo que compartió una historia personal que hasta ahora formaba parte de su intimidad.