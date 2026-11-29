Agus Albertario contó que el hijo de un fiscal la acosó y le dejó un mensaje: "Cuidate, cachorra"
La integrante de Las Leonas Agustina «Agus» Albertario relató en PH: Podemos Hablar, por Telefe, que padeció un episodio de acoso mediante redes sociales y correos electrónicos, situación por la que incluso obtuvo una perimetral.
La integrante de Las Leonas Agustina Albertario contó en el programa PH Podmeos Hablar pormenores del hostigamiento padecido durante una concentración, cuando un agresor dejó escrito bajo la puerta de su habitación un mensaje con la frase «Cuídate cachorra». La deportista rememoró el miedo extra que le provocó el lazo familiar del acosador con un fiscal. Desde principios de 2020, Albertario soporta acoso sexual por redes sociales y de forma personal por parte de un sujeto con domicilio en Mar del Plata. A los mensajes enviados con su nombre, el acosador sumó grabaciones donde aparece semidesnudo y amenazó a la víctima por haberlo denunciado en 2020.
Cómo nació el hostigamiento
El origen se remonta a los viajes frecuentes del equipo a Mar del Plata por entrenamientos en la época del «Chapa». En ese contexto comenzaron a arribarle correos electrónicos extensos que en un primer momento decidió ignorar. Al leerlos, advirtió que provenían de un hombre de Mar del Plata, identificado como hijo de un fiscal de gran relevancia en esa ciudad, que atravesaba un consumo de drogas.
El avance de los mensajes
El remitente construía fantasías inventadas sobre encuentros entre ambos, como supuestas visitas a su domicilio. Con el correr del tiempo, las comunicaciones ganaron invasividad e incluyeron imágenes no consentidas de carácter íntimo, lo que configuró una situación de acoso permanente.
Silvina Escudero confesó que una pareja famosa le propuso un trío: "Necesito que estés en nuestra cama"
Silvina Escudero dejó sin palabras a Andy Kusnetzoff durante su visita a PH Podemos Hablar. La bailarina relató cómo recibió invitaciones indecentes por parte de parejas del ambiente artístico y el conductor se quedó con las ganas de escuchar la historia completa.
“Una pareja me propuso formar parte de su matrimonio sexualmente, incluirme”, confesó Escudero ante la sorpresa del conductor. Sin filtros, agregó: “Sí, un trío... Durante mucho tiempo me lo propusieron”. Además, señaló que quienes le hicieron la propuesta pertenecen al medio, aunque evitó revelar sus identidades: “Los conozco. De hecho, son del medio”.
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