La integrante de Las Leonas Agustina Albertario contó en el programa PH Podmeos Hablar pormenores del hostigamiento padecido durante una concentración, cuando un agresor dejó escrito bajo la puerta de su habitación un mensaje con la frase «Cuídate cachorra». La deportista rememoró el miedo extra que le provocó el lazo familiar del acosador con un fiscal. Desde principios de 2020, Albertario soporta acoso sexual por redes sociales y de forma personal por parte de un sujeto con domicilio en Mar del Plata. A los mensajes enviados con su nombre, el acosador sumó grabaciones donde aparece semidesnudo y amenazó a la víctima por haberlo denunciado en 2020.