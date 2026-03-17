Coscu y Martín Cirio destrozaron a Nicki Nicole: aseguraron que es una "trepadora"
En medio de un stream conducido por "La Faraona", ambos se despacharon contra la intérprete de "Ojos verdes". ¿Les contestará?
Como si otros conflictos que tuvo con artistas mujeres del género urbano no hubiesen sido suficientes, Martín Pérez Disalvo -más conocido como "Coscu"- se reunió con Martín Cirio en su stream y juntos destrozaron a Nicki Nicole sin motivo aparente.
La conversación al respecto tuvo lugar luego de que "la Faraona" le preguntase si el dilema con María Becerra ya había quedado atrás. A esto, Coscu indicó: "Lo que salva a María, te digo la posta, es que es una artista de la reconch... de la lora. Cuando es una artista tan crack, yo la pongo en un pedestal. Para mí Nicki no es eso", inició, tirando el primer dardo a la intérprete de "Ojos verdes".
Y añadió: "Tiene muy buenos temas, pero le hicieron esta burbuja de 'sos la mejor, sos increíble' y, además, a mí los mensajes que me llegaban de Nicki eran siempre cuando yo estaba re contra pegado, no es que me decía cuando yo estaba en el barro 'che, hagamos un stream, vamos a cagarnos de risa'".
Fue entonces cuando interrumpió Cirio para acotar: "Bueno, por algo acá le decimos 'Nicki Trepoll'", dando a entender que la cantante es una "trepadora" o como se suele señalar a quienes se relacionan estratégicamente con ciertas personas sólo para alcanzar sus objetivos profesionales.
"Yo sé cómo le dicen acá y ella no puede decir 'ay, ¿por qué me dicen así', no lo puede decir. Y conmigo menos", sentenció Disalvo.
Los conflictos de Coscu con las cantantes del género urbano
Cabe señalar que Martín Pérez Disalvo ha tenido varios cruces de alto perfil con las referentes del género urbano, lo que en su momento generó un debate intenso sobre el rol de los streamers y la crítica musical con perspectiva de género.
El cruce con María Becerra
Uno de ellos tuvo que ver puntualmente con María Becerra dado que, en 2023, tras el lanzamiento del hit "Corazón Vacío", Coscu puso en duda durante un stream si María realmente escribía sus propias letras.
En este sentido, sugirió que un fragmento de la canción lo había escrito un hombre (específicamente se refirió a FMK). Dijo algo como: “¿Lo escribió ella? Respondeme con la verdad... si lo escribió ella, es una bestia. Si lo escribió otro, no lo puedo creer”.
María no se quedó callada y le contestó por X (Twitter): “No entiendo por qué te cuesta tanto creer que las mujeres podemos escribir canciones. No solo escribo mis temas, sino que también escribo para otros. Reconocé tu machismo y dejá de subestimarnos”. Posterior a ello, Coscu pidió disculpas, pero el vínculo quedó muy dañado.
El ida y vuelta con Lali Espósito
Poco después del episodio con Becerra, Lali también apuntó contra él. El conflicto surgió porque Coscu la incluyó en una suerte de "lista" de personas que, según él, lo habían decepcionado o le habían dejado de hablar por "seguir la corriente" de las críticas.
Sin nombrarlo directamente, pero en clara alusión a él tras sus dichos sobre las mujeres en la música, Lali publicó: “Cuando se les acaba el argumento (machista) recurren al insulto. Qué miedo les da la libertad de las mujeres”.
Ante esto, el streamer se mostró dolido en vivo, argumentando que él había apoyado la carrera de todas desde el principio y que se sentía "cancelado" injustamente por sus amigos del medio. Finalmente, marcó distancia con Nicki Nicole cuando ella se puso del lado de sus colegas (María y Lali). Coscu llegó a decir que ella no lo había defendido a pesar de los años de amistad, lo que marcó el fin de la "época dorada" de la relación entre el streamer y las máximas estrellas de la música urbana argentina.
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