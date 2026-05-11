Sydney Sweeney protagoniza el último escándalo de Euphoria: todos los detalles

Por si fuera poco, el capítulo cerró con una dosis de horror corporal que involucró a Nate Jacobs (Jacob Elordi). Tras un turbio manejo de dinero con Cassie, Nate es abordado en su hogar por un sicario que, sin ningún tipo de censura, le amputa un dedo de la mano y otro del pie. La crudeza de la toma, sumada a la imagen de una nena mirando la escena desde afuera, fue descrita como una decisión de "mal gusto" y absolutamente bizarra.

Con este panorama, "Euphoria" se encamina a un final de temporada que promete ser pivotal pero también sumamente divisivo. Lo que nació como un retrato crudo de la adolescencia se ha convertido ahora en un drama adulto feroz e incómodo, que pone a prueba la tolerancia de una audiencia que ya no sabe qué esperar de Sam Levinson.