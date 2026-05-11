Sydney Sweeney protagoniza el último escándalo de Euphoria: todos los detalles
El escándalo del nuevo episodio de "Euphoria" dejó mucho de qué hablar. Qué pasó en esta quinta parte y por qué es el más polémico.
Si algo le faltaba a la tercera temporada de "Euphoria" para sellar su destino como una de las entregas más polémicas de la televisión actual, era el estreno de su quinto capítulo. Sam Levinson, el cerebro detrás del éxito de HBO, parece haber decidido que la sutileza ya no tiene lugar en su universo. El episodio no solo redobló la apuesta en lo sexual, sino que se sumergió de lleno en una violencia gráfica que dejó a los espectadores completamente atónitos.
En esta nueva etapa, la serie pegó un salto temporal de cinco años, dejando atrás los pasillos de la secundaria para mostrar a sus protagonistas como adultos rotos, violentos y atrapados en fracasos personales. Pero lo que se vio en esta oportunidad fue mucho más allá del drama psicológico: amputaciones, escenas de pornografía explícita y una crueldad que ya generó una ola de críticas y acusaciones de misoginia.
El episodio, que lleva por título "This Little Miss Piggy", arrancó de la peor manera para muchos seguidores. La trama se centró en la nueva vida de Cassie (interpretada por Sydney Sweeney) como creadora de contenido para adultos. Sin embargo, la forma en que se mostró esto fue calificada de "grotesca". Levinson presentó una secuencia que parodia a la película de 1958 "El ataque de la mujer de 50 pies", pero en una versión porno donde el personaje camina desnuda entre edificios de cartón.
La indignación en las redes no se hizo esperar, especialmente por los planos extremadamente largos y detallados de la actriz sin ropa. Muchos usuarios tildaron estas imágenes de “innecesaria y degradante”, acusando al director de haber transformado a Cassie en un simple objeto sexual, vaciándola de cualquier profundidad humana en favor del impacto visual.
Un giro criminal para Rue y el horror de Nate Jacobs
Mientras tanto, la historia de Rue (Zendaya) tomó un rumbo totalmente inesperado y violento en México. En una escena que parece sacada de un thriller de narcotráfico, el personaje es forzado por un grupo criminal a cavar su propio pozo, terminando la secuencia con Rue enterrada viva hasta el cuello. Este cambio de tono hacia el "western criminal" descolocó a los fans que extrañan el enfoque introspectivo de las primeras temporadas.
Por si fuera poco, el capítulo cerró con una dosis de horror corporal que involucró a Nate Jacobs (Jacob Elordi). Tras un turbio manejo de dinero con Cassie, Nate es abordado en su hogar por un sicario que, sin ningún tipo de censura, le amputa un dedo de la mano y otro del pie. La crudeza de la toma, sumada a la imagen de una nena mirando la escena desde afuera, fue descrita como una decisión de "mal gusto" y absolutamente bizarra.
Con este panorama, "Euphoria" se encamina a un final de temporada que promete ser pivotal pero también sumamente divisivo. Lo que nació como un retrato crudo de la adolescencia se ha convertido ahora en un drama adulto feroz e incómodo, que pone a prueba la tolerancia de una audiencia que ya no sabe qué esperar de Sam Levinson.
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