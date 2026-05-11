Cuántos episodios faltan para el final de "Euphoria" en HBO Max

Calendario de estrenos: camino al final de temporada

Para los que no quieren perderse ni un detalle, la temporada 3 de "Euphoria" desembarcó en las pantallas de HBO y HBO Max el pasado 12 de abril de 2026. Esta entrega está compuesta por un total de ocho episodios que se van liberando semana a semana, manteniendo esa mística del debate constante entre capítulo y capítulo.

Si sos de los que necesitan organizar la agenda para no comerse ningún spoiler, tomá nota del cronograma oficial de los capítulos que faltan y los que ya pasaron:

Episodio 1: 12 de abril de 2026

Episodio 2: 19 de abril de 2026

Episodio 3: 26 de abril de 2026

Episodio 4: 3 de mayo de 2026

Episodio 5: 10 de mayo de 2026

Episodio 6: 17 de mayo de 2026

Episodio 7: 24 de mayo de 2026

Episodio 8 (Gran final): 31 de mayo de 2026

De esta manera, el cierre de esta etapa de "Euphoria" está previsto para finales de mayo, prometiendo un desenlace que, fiel al estilo de la serie, seguramente dará mucho que hablar.