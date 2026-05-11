Cuántos episodios faltan para el final de "Euphoria" en HBO Max
La tercera temporada de "Euphoria" está próxima a terminar en HBO Max. Conocé cuántos episodios faltan para el final de la serie.
La pantalla de HBO volvió a encenderse con una de sus producciones más icónicas. La tercera temporada de "Euphoria" ya es una realidad y trajo consigo un cambio de aire que los fanáticos venían palpitando hace tiempo. En esta oportunidad, la trama decide alejarse de los pasillos de la secundaria para sumergirse en una etapa mucho más madura, retomando la vida de sus protagonistas varios años después de aquel final que nos dejó a todos con el corazón en la boca.
Con la emisión semanal como bandera, la serie busca profundizar en la evolución emocional de su grupo central, poniendo el foco nuevamente en Rue y su círculo íntimo. Sin embargo, el paso del tiempo no ha borrado las cicatrices: esta nueva fase adulta está profundamente marcada por las secuelas de las decisiones que tomaron cuando apenas eran unos adolescentes.
El gran diferencial de esta entrega es, sin dudas, el salto temporal. Al dejar atrás las dinámicas típicas del instituto, la ficción se permite explorar nuevos entornos y responsabilidades que antes eran impensados. Los personajes se enfrentan ahora a crisis de identidad más complejas, aspiraciones laborales y relaciones que ya no se rigen por los códigos escolares.
En este escenario, Rue continúa lidiando con sus conflictos personales y familiares, pero desde una perspectiva distinta, mientras el resto del grupo atraviesa cambios drásticos que redefinen quiénes son hoy. La serie se propone mostrar que, aunque el entorno cambie, el pasado siempre encuentra una rendija por donde filtrarse en el presente.
Calendario de estrenos: camino al final de temporada
Para los que no quieren perderse ni un detalle, la temporada 3 de "Euphoria" desembarcó en las pantallas de HBO y HBO Max el pasado 12 de abril de 2026. Esta entrega está compuesta por un total de ocho episodios que se van liberando semana a semana, manteniendo esa mística del debate constante entre capítulo y capítulo.
Si sos de los que necesitan organizar la agenda para no comerse ningún spoiler, tomá nota del cronograma oficial de los capítulos que faltan y los que ya pasaron:
- Episodio 1: 12 de abril de 2026
- Episodio 2: 19 de abril de 2026
- Episodio 3: 26 de abril de 2026
- Episodio 4: 3 de mayo de 2026
- Episodio 5: 10 de mayo de 2026
- Episodio 6: 17 de mayo de 2026
- Episodio 7: 24 de mayo de 2026
- Episodio 8 (Gran final): 31 de mayo de 2026
De esta manera, el cierre de esta etapa de "Euphoria" está previsto para finales de mayo, prometiendo un desenlace que, fiel al estilo de la serie, seguramente dará mucho que hablar.
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