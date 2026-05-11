Primavera Sound 2026: Line Up confirmado y cómo conseguir entradas
El festival Primavera Sound 2026 anunció su espectacular grilla encabezada por Gorillaz y The Strokes. Conocé cuándo salen a la venta las entradas.
El esperado festival Primavera Sound 2026 confirmó oficialmente su inminente regreso a la Argentina. Con una espectacular grilla internacional encabezada por bandas icónicas como Gorillaz y The Strokes, el megaevento musical promete revolucionar la agenda porteña. La cita será los días 28 y 29 de noviembre en una locación sorpresa.
El Line Up completo del Primavera Sound 2026
Tras las exitosas ediciones previas de 2022 y 2023, la marca originada en la ciudad de Barcelona apuesta por un cartel inconfundible y verdaderamente global. El gran desembarco en Buenos Aires estará liderado por la mítica banda virtual Gorillaz, comandada por el británico Damon Albarn, y el quinteto neoyorkino The Strokes, quienes llegan propulsados por su primer álbum en seis años.
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El extenso abanico internacional se completa con figuras de enorme peso y talento como FKA twigs, Yung Lean, Lily Allen, CMAT y la cantautora australiana Courtney Barnett. Además, el evento deparará grandes sorpresas conceptuales, como el debut del proyecto musical de la actriz Cara Delevingne, y sumará una amplia representación de la escena local con íconos como Juana Molina, Santiago Motorizado, Juliana Gattas, Juana Aguirre y el esperado regreso de la banda de culto Jaime sin Tierra.
Cómo y cuándo comprar las entradas
Producido en conjunto por PopArt Music y Move Concerts, el evento ya definió de manera oficial su esquema de venta al público. La comercialización comenzará con una etapa de preventa exclusiva para clientes del banco BBVA a partir de este 12 de mayo a las 12:00 horas.
Por su parte, la Fase 1 de la venta general (con su respectivo descuento inicial) se habilitará el 13 de mayo a las 12:00, o bien en cuanto se agote el stock designado para la preventa. Un dato fundamental a tener en cuenta para organizar el bolsillo es que los clientes del banco auspiciante contarán con el beneficio de abonar en hasta 6 cuotas sin interés durante todas las fases de compra.
Precios oficiales de los abonos para las dos jornadas:
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Abono General: $285.000
Abono VIP: $900.000
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