Primavera Sound 2026: Line Up confirmado y cómo conseguir entradas

Por su parte, la Fase 1 de la venta general (con su respectivo descuento inicial) se habilitará el 13 de mayo a las 12:00, o bien en cuanto se agote el stock designado para la preventa. Un dato fundamental a tener en cuenta para organizar el bolsillo es que los clientes del banco auspiciante contarán con el beneficio de abonar en hasta 6 cuotas sin interés durante todas las fases de compra.

Precios oficiales de los abonos para las dos jornadas: