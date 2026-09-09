Costa reapareció desde el hospital y llevó tranquilidad sobre su salud: "Gracias a la gente que reza"

"Hago esta historia para agradecer todos los mensajes y buenos deseos que están mandando. Les agradezco. Gracias a la gente que reza por mí. Estoy mucho mejor, recuperándome. Pronto vuelvo a trabajar. Gracias a mis compañeros de trabajo", expresó.

La actriz también se mostró optimista respecto de la posibilidad de volver a sus actividades una vez que termine de recuperarse del cuadro que derivó en su hospitalización.

Antes de finalizar la grabación, buscó transmitir tranquilidad con una frase breve sobre su situación actual: "Estoy bien, estoy bien, eh".

De esta manera, Costa continúa bajo atención médica mientras avanza favorablemente en su recuperación y aguarda el momento indicado para regresar al trabajo.

Qué le pasó a Costa

Según relató la artista, el cuadro se originó a partir de una infección provocada por neumococo que terminó llegando al torrente sanguíneo. La complicación hizo necesario que permaneciera bajo cuidados intensivos. Luego de responder al tratamiento y presentar una evolución positiva, los médicos resolvieron trasladarla a una sala común, donde continúa con la recuperación.

La información inicial sobre su estado había sido difundida por el periodista Guille Barrios, quien señaló que Costa había atravesado una complicación que derivó en su paso por terapia intensiva y que posteriormente se encontraba estable en una habitación común.

En algunos reportes se mencionó además una “encefalitis hepática” como complicación del cuadro. Sin embargo, la explicación brindada directamente por Costa se concentró en la infección provocada por el neumococo y su llegada a la sangre.