Mirtha Legrand continúa internada: qué se sabe de su estado de salud

Hasta este lunes Mirtha Legrand se encontraba en reposo en su casa de la Ciudad de Buenos Aires para recuperar fuerzas y superar lo que fue descrito como una bronquitis, pero sus médicos decidieron el camino de la internación para garantizar una atención más ágil, rápida y eficiente.

Chequeos preventivos y la respuesta de su entorno médico

Para llevar tranquilidad sobre la evolución de la presentadora, la especialista en espectáculos aclaró que la decisión de acudir a la institución respondió a una medida de control rutinaria ante la aparición de los primeros malestares. Refiriéndose al diálogo que mantuvo con el círculo íntimo de la celebridad, la comunicadora señaló: “estuvimos chequeando la información con las personas más allegadas a Mirtha y nos decían que no es nada grave, que tenía algunos chequeos de control y por eso pasó directamente por la clínica donde habitualmente se atiende, para agilizar los procesos”.

Ante la consulta de su compañero Mario Lobo sobre si la conductora se encontraba en un establecimiento cercano a su residencia, la periodista asintió y remarcó que está “muy cerca de su casa, con sus equipos médicos de toda confianza, porque la cuidan, la atienden y Mirtha es una gran paciente”.

Asimismo, la profesional ponderó la disciplina de la diva a la hora de acatar las pautas de los profesionales de la salud, destacando: “Destaquemos eso: los doctores y todos los equipos de salud hacen su parte y Mirtha es muy cumplidora”.

En ese sentido, Peñalva hizo hincapié en la rapidez con la que la estrella reacciona frente a cualquier alteración en su bienestar físico, remarcando que “en cuanto hay un síntoma o un pequeño malestar, inmediatamente se resguarda y sigue puntillosamente las indicaciones”. Antes de concluir el informe, la comunicadora adelantó que el entorno familiar brindará novedades sobre la evolución y cerró su intervención diciendo: “En un ratito seguramente tendremos más información; estarán sus nietos, fundamentalmente Nacho Viale, ampliando los detalles. Desde acá le mandamos un beso, que se recupere pronto”.