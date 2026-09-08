Costa fue internada de urgencia: qué le pasó y cómo sigue su salud
La humorista atravesó un delicado cuadro de salud que la obligó a pasar por terapia intensiva. Actualmente permanece en una habitación común.
En las últimas horas, hubo preocupación en el mundo del espectáculo por la salud de Costa, quien debió ser internada de urgencia después de sufrir una infección que requirió atención médica intensiva.
La artista y panelista de Cortá por Lozano (Telefe) permaneció en terapia intensiva durante parte de su internación, aunque su evolución fue favorable y actualmente se encuentra en una habitación común. La noticia había generado preocupación entre sus compañeros y seguidores, especialmente por la necesidad de cuidados intensivos.
Fue la propia Costa quien explicó qué ocurrió y llevó tranquilidad sobre su estado. En diálogo con PrimiciasYa, contó: “Ahora estoy mucho mejor. Una bacteria, neumococo, se fue a la sangre y se hizo una infección”.
Qué le pasó a Costa
Según relató la artista, el cuadro se originó a partir de una infección provocada por neumococo que terminó llegando al torrente sanguíneo. La complicación hizo necesario que permaneciera bajo cuidados intensivos. Luego de responder al tratamiento y presentar una evolución positiva, los médicos resolvieron trasladarla a una sala común, donde continúa con la recuperación.
La información inicial sobre su estado había sido difundida por el periodista Guille Barrios, quien señaló que Costa había atravesado una complicación que derivó en su paso por terapia intensiva y que posteriormente se encontraba estable en una habitación común.
En algunos reportes se mencionó además una “encefalitis hepática” como complicación del cuadro. Sin embargo, la explicación brindada directamente por Costa se concentró en la infección provocada por el neumococo y su llegada a la sangre.
Cómo se encuentra Costa tras ser internada de urgencia
La evolución de la humorista permitió dejar atrás la etapa más delicada. Actualmente permanece en una habitación común y continúa bajo seguimiento médico mientras completa el tratamiento indicado.
Costa también destacó el trato recibido durante su internación y agradeció especialmente al personal de salud. “Muy bien atendida en el Medicus, son geniales”, expresó al referirse a los profesionales que la están acompañando durante su recuperación.
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