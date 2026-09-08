Costa fue internada de urgencia: qué le pasó y cómo sigue su salud

En algunos reportes se mencionó además una “encefalitis hepática” como complicación del cuadro. Sin embargo, la explicación brindada directamente por Costa se concentró en la infección provocada por el neumococo y su llegada a la sangre.

Cómo se encuentra Costa tras ser internada de urgencia

La evolución de la humorista permitió dejar atrás la etapa más delicada. Actualmente permanece en una habitación común y continúa bajo seguimiento médico mientras completa el tratamiento indicado.

Costa también destacó el trato recibido durante su internación y agradeció especialmente al personal de salud. “Muy bien atendida en el Medicus, son geniales”, expresó al referirse a los profesionales que la están acompañando durante su recuperación.