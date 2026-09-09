Quién abandona Gran Hermano hoy miércoles, según la encuesta de Fefe Bongiorno

Estos números marcan una diferencia considerable entre las participantes, aunque no permiten anticipar de manera definitiva quién será la próxima eliminada. La tendencia de las redes puede variar durante las horas previas a la gala y no necesariamente refleja el resultado final de la votación.

Por eso, el desenlace dependerá exclusivamente de los votos emitidos por el público a través del mecanismo establecido por el programa. Será durante la gala de este miércoles cuando finalmente se conozca quién queda en el cuarto puesto y quiénes serán las tres participantes que avanzarán a la instancia final de Gran Hermano Generación Dorada.