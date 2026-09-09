Quién abandona Gran Hermano hoy miércoles, según la encuesta de Fefe Bongiorno
Las cuatro participantes en carrera atraviesan una gala decisiva y los sondeos en redes anticipan un escenario que podría cambiar antes de la definición.
Gran Hermano Generación Dorada entra en una de sus instancias más importantes. Este miércoles se definirá quién ocupará el cuarto puesto del reality y, de esta manera, quedará conformada la placa definitiva de finalistas que competirá por llegar a la gran definición.
La jornada genera una fuerte expectativa entre los seguidores del programa, ya que una de las cuatro jugadoras que continúan dentro de la casa deberá abandonar el juego. En esta etapa, cada voto adquiere un peso determinante y cualquier cambio en las tendencias puede modificar el resultado de la gala.
Mientras los participantes aguardan la decisión del público, en redes sociales comenzaron a circular distintos relevamientos que intentan anticipar quién podría quedar eliminada. Si bien estos sondeos no tienen carácter oficial, permiten observar cómo se posicionan las concursantes entre los usuarios que siguen el reality.
Quién abandona Gran Hermano, según la encuesta de Fefe Bongiorno
Uno de los relevamientos que comenzó a generar repercusión fue realizado por Fefe Bongiorno, panelista de LAM, quien consultó a sus seguidores sobre la imagen negativa de las cuatro participantes.
Los resultados ubicaron a Yipio en el primer lugar, con 69,2% de imagen negativa. Detrás apareció Luana, que alcanzó el 57,4%, mientras que Charlotte registró un 46,5%. En el extremo opuesto quedó Sol, con 28,2% de imagen negativa.
Estos números marcan una diferencia considerable entre las participantes, aunque no permiten anticipar de manera definitiva quién será la próxima eliminada. La tendencia de las redes puede variar durante las horas previas a la gala y no necesariamente refleja el resultado final de la votación.
Por eso, el desenlace dependerá exclusivamente de los votos emitidos por el público a través del mecanismo establecido por el programa. Será durante la gala de este miércoles cuando finalmente se conozca quién queda en el cuarto puesto y quiénes serán las tres participantes que avanzarán a la instancia final de Gran Hermano Generación Dorada.
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