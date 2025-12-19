La feroz preparación de Coty Romero para el Párense de Manos 3: "Tuve que bajar 10 kilos"

coty romero

El cambio no fue solo técnico, sino también físico. Coty reveló que tuvo que modificar su cuerpo para cumplir con los requisitos del pesaje y no esquivó los detalles: “La rompimos con un entrenamiento a full porque tuve que bajar de peso también. Tenía que estar en 55 y tuve que bajar 10 kilos para poder entrar en el pesaje”. La rutina incluyó trabajos aeróbicos intensos, fuerza y resistencia, en un proceso acelerado que puso a prueba su disciplina y constancia.