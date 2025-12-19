La feroz preparación de Coty Romero para el Párense de Manos 3: "Tuve que bajar 10 kilos"
La exparticipante de Gran Hermano habló sobre su preparación física y mental para el evento de boxeo y reveló el exigente proceso que atravesó para llegar al combate.
Coty Romero atraviesa una de las etapas más desafiantes desde su salida de Gran Hermano 2022. Lejos de limitarse al modelaje y a las redes sociales, la correntina decidió explorar un terreno completamente nuevo: el boxeo amateur. Este sábado 20 de diciembre será parte de Párense de Manos III, el evento organizado por Luquitas Rodríguez que combina espectáculo, streaming y deporte, y que se desarrollará en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán.
La joven de 23 años se subirá al ring para enfrentar a la influencer Carito Müller, en una pelea pautada para las 21, dentro de una jornada que comenzará a las 17 y que tendrá como plato fuerte el cruce entre Mica Viciconte y Flor Vigna. En ese contexto, Coty se perfila como una de las grandes atracciones de la velada, tanto para el público presente como para quienes sigan la transmisión digital.
En la previa al combate, Romero habló con Teleshow y contó cómo fue el intenso proceso de preparación que encaró durante los últimos meses. Lejos de minimizar el desafío, reconoció el nivel de exigencia al que se sometió: “La verdad que lo dimos todo en estos tres meses de entrenamiento con Nacho Marturano y su equipo”, expresó con entusiasmo.
El cambio no fue solo técnico, sino también físico. Coty reveló que tuvo que modificar su cuerpo para cumplir con los requisitos del pesaje y no esquivó los detalles: “La rompimos con un entrenamiento a full porque tuve que bajar de peso también. Tenía que estar en 55 y tuve que bajar 10 kilos para poder entrar en el pesaje”. La rutina incluyó trabajos aeróbicos intensos, fuerza y resistencia, en un proceso acelerado que puso a prueba su disciplina y constancia.
A pesar del esfuerzo, la ex Gran Hermano se mostró conforme con el recorrido realizado: “Fue todo muy rápido, pero la verdad es que le pusimos todo y me siento súper preparada y muy contenta con el proceso”, aseguró. La cercanía del combate intensificó la ansiedad y la concentración, con el pesaje del viernes como paso previo a la jornada decisiva.
El paso de Coty Romero por el reality la mostró como una personalidad fuerte y frontal, características que ahora parecen encontrar un nuevo canal de expresión arriba del ring. Su participación en Párense de Manos III representa un giro inesperado en su carrera y confirma su intención de reinventarse dentro del mundo del espectáculo, apostando por desafíos que la sacan de su zona de confort y la exponen en un rol completamente distinto al que el público conocía hasta ahora.
