Salma Hayek encendió las redes sociales con una noche a puro ritmo durante el recital de Bad Bunny

Embed - Salma Hayek Pinault on Instagram: "Last night , Bad Bunny, at his sixth performance in Mexico City, reminded us once again the importance of appreciating the little things in life and to love without limits. The performance /party felt like a sincere and profound cultural exchange filled with love. Thank you Benito for your music, for making my body dance until I went into trance, and for embracing my Mexico and me so beautifully. Que viva Puerto Rico y que viva México ! Ayer el Conejo Malo en su concierto número 6 nos recordó una vez más la importancia de apreciar las pequeñas cosas de la vida y de amar sin límite. El concierto/ fiesta/ reventón se sintió como un sincero y profundo intercambio cultural lleno de amor. Gracias Benito por tu música, por hacer que mi cuerpo ayer bailara hasta entrar en un trance y por abrazar tan hermosamente a mi México y a mi. Que viva México y que viva Puerto Rico!"

View this post on Instagram