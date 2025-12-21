Salma Hayek encendió las redes sociales con una noche a puro ritmo durante el recital de Bad Bunny
A través de su Instagram, la actriz publicó videos del show del cantante puertorriqueño y se dejó ver disfrutando del espectáculo como una seguidora más.
Salma Hayek fue una de las figuras que más llamó la atención durante el show de Bad Bunny en Ciudad de México, donde se mostró disfrutando del recital con total entusiasmo y como una fan más.
La propia actriz compartió en Instagram una serie de videos que rápidamente se viralizaron, en los que se la ve cantando los temas del “conejo malo” y sumándose al clima festivo con un detalle que no pasó desapercibido: el clásico sombrero de paja típico de Puerto Rico.
Además, Hayek fue una de las invitadas a La Casita, el sector exclusivo del concierto reservado para celebridades y personas cercanas al artista, desde donde siguió el espectáculo junto a otros invitados especiales.
Tras la noche musical, la mexicana expresó su emoción con un mensaje público en sus redes sociales, agradecida por la experiencia vivida junto a miles de personas. "Gracias Benito por tu música, por hacer que mi cuerpo ayer bailara hasta entrar en un trance y por abrazar tan hermosamente a mi México y a mí".
Finalmente, cerró su publicación con una frase que sintetizó el espíritu de fraternidad entre ambos países: “¡Qué viva México y que viva Puerto Rico!”, escribió.
