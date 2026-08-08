El último y emotivo posteo de Leandro Rud antes de su fallecimiento
El reconocido representante de modelos Leandro Rud falleció a los 51 años de edad. Conocé cuál fue la emotiva publicación que subió horas antes de morir.
La muerte de Leandro Rud a los 51 años generó un profundo dolor en el mundo del espectáculo argentino. El histórico representante de modelos luchaba contra una grave enfermedad y, tan solo un día antes de su partida, decidió compartir un particular y conmovedor video en sus redes sociales.
El conmovedor video en las redes sociales
En su cuenta oficial de Instagram, el querido empresario realizó como última publicación un video viral que conmovió a sus seguidores. Se trata de una grabación donde se observa a un perro rescatado viajando muy paciente en el asiento de un colectivo mientras espera a su dueño.
Los animales representaron un pilar incondicional y fundamental en su vida. Durante su intensa y valiente lucha contra la enfermedad, siempre encontró apoyo emocional en sus perros callejeros y no dudaba en compartir constantemente diferentes mensajes de superación, pedidos de adopción y reflexiones sobre la resiliencia.
Su valiente lucha por la salud y su rol en la televisión
Tras una compleja etapa de incertidumbre médica que inició con ataques de pánico y agotamiento crónico, en el año 2021 le diagnosticaron cáncer de glándulas salivales con metástasis. Lejos de rendirse, utilizó su influencia en el espectáculo para darle una enorme visibilidad a la patología oncológica, acompañar a otros pacientes y derribar antiguos tabúes sociales.
Aunque el duro cuadro clínico limitó fuertemente su movilidad en varias etapas, nunca bajó los brazos y recomendó férreamente la natación y el deporte para sobrellevar los tratamientos médicos. Además, durante los últimos años se lució como conductor en la televisión abierta con su destacado ciclo "La Noche", consolidando un intachable legado personal de amor por la vida y compromiso en los medios de comunicación.
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