El último y emotivo posteo de Leandro Rud antes de su fallecimiento

Aunque el duro cuadro clínico limitó fuertemente su movilidad en varias etapas, nunca bajó los brazos y recomendó férreamente la natación y el deporte para sobrellevar los tratamientos médicos. Además, durante los últimos años se lució como conductor en la televisión abierta con su destacado ciclo "La Noche", consolidando un intachable legado personal de amor por la vida y compromiso en los medios de comunicación.