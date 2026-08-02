"Ansiosa": Coty Romero se someterá a un cambio estético y sorprendió a sus seguidores

Además, reveló que esta decisión no es reciente y que ya había iniciado el proceso hace un tiempo, aunque en aquel momento no estaba completamente convencida.

"Y es que hace dos años ya yo lo había visitado con la intención de ponerme tetas, por supuesto, y esto no se los conté yo a ustedes. Pero no estaba completamente decidida como ahora. Así que recién ahora retomamos esto y vengo cien por ciento con ganas de tener dos cabezas de enano", confesó entre risas.

Cómo fue la elección de los implantes

Durante la consulta, la influencer recibió asesoramiento sobre los diferentes tamaños, técnicas y opciones disponibles antes de tomar la decisión definitiva. Según contó, el acompañamiento profesional fue determinante para avanzar con tranquilidad.

"Él me explicó absolutamente todo, lo que me parece súper importante. El tamaño, las técnicas utilizadas, la ubicación. Y es más que obvio que lo iba a elegir a él porque conozco sus trabajos y son verdaderamente impecables", destacó.

Más tarde, Coti se colocó distintos probadores frente al espejo para definir el volumen que quería lograr con la cirugía.

"Ahora sí, después de ver todos los detalles, pasamos a probarnoslas, que me parece el momento más importante de una girl cuando se está por operar las tetas. Este fue el momento en el que terminé decidiendo los centímetros cúbicos que me quería poner".

La ex participante del reality también contó que se tomó el tiempo necesario antes de elegir los implantes y explicó por qué probó distintas alternativas.

"Igual no saben la cantidad de tiempo que estuve acá probándomelos porque obviamente soy indecisa. Es importantísimo para una chica elegir sus implantes. Ahí me pongo la remera porque no es lo mismo probarse con top que con remera. Hay que probar todas las formas posibles", relató.

Por último, aseguró que está viviendo esta experiencia con mucha ilusión y adelantó que mostrará cada etapa de la operación y la recuperación.

"Y les comparto también estos momentos porque el proceso lo estoy re disfrutando a diferencia de lo que pensé que podía ser. Porque además estoy en manos del mejor, ¿qué más querés? Y una vez dicho esto, acá arranca mi proceso. Acompáñenme que les voy a estar mostrando todo", concluyó Coty Romero.