"Canallesco": Flor de la V cruzó a Santiago del Moro tras la salida de Juanicar de Gran Hermano
La conductora reaccionó con dureza en redes tras la emotiva despedida del participante del reality de Telefe. El contundente mensaje que publicó.
La salida de Juanicar de Gran Hermano: Generación Dorada generó un fuerte debate. Flor de la V criticó duramente la forma en que el conductor, Santiago del Moro, manejó la situación, calificando su accionar de "canallesco" y generando controversia en redes sociales.
El participante decidió abandonar la competencia tras ser notificado sobre el estado de salud de su madre, Roxana, quien se encontraba internada. Se le comunicó la situación familiar para que pudiera tomar una decisión respecto a su continuidad en el juego.
Finalmente, Juanicar optó por dejar la casa, provocando un momento de gran sensibilidad entre los participantes, especialmente por el vínculo del concursante con su madre y la preocupación generada por su estado de salud.
Tras este episodio, las redes sociales se llenaron de críticas hacia Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano, cuestionando la manera en que se comunicó y acompañó al participante en uno de los momentos más delicados de la temporada.
Flor de la V se sumó a las repercusiones a través de su cuenta de X, expresando su postura de forma contundente: “Lo que hiciste hoy con la salida de Juani es canallesco”.
El mensaje de Flor de la V generó un intenso debate entre los seguidores del reality, dividiendo opiniones sobre el rol del conductor durante la salida de Juanicar y la sensibilidad del momento.
La decisión de Juanicar de abandonar Gran Hermano estuvo motivada por la delicada situación personal que atraviesa su familia. La noticia sobre la salud de su madre, Roxana, modificó el rumbo del participante dentro del juego, convirtiendo su salida en uno de los momentos más emotivos de la actual edición.
El pedido del padre de Juanicar que la producción de Gran Hermano no habría atendido
Mati Gonza reveló que "el padre de Juanicar pidió a la producción que se le avise al participante el estado de salud de su mamá". En este sentido, el periodista contó que "la producción decidió no avisarle nada y esperar hasta el lunes", algo que despertó severas críticas en redes sociales.
El colapso de Roxana no tardó en resonar con fuerza entre la audiencia del programa. No es para menos: el concursante viene caminando por la cuerda floja, acumulando discusiones severas —sobre todo con los aliados de Sol— y dividiendo las aguas como pocos en esta temporada.
Esa fricción permanente traspasó la pantalla e impactó de lleno en su círculo íntimo. Mientras el público debate cada jugada en redes sociales, sus seres queridos resisten la presión de un juego que terminó pasándole factura a su propia familia.
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