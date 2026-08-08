"Canallesco": Flor de la V cruzó a Santiago del Moro tras la salida de Juanicar de Gran Hermano

El mensaje de Flor de la V generó un intenso debate entre los seguidores del reality, dividiendo opiniones sobre el rol del conductor durante la salida de Juanicar y la sensibilidad del momento.

La decisión de Juanicar de abandonar Gran Hermano estuvo motivada por la delicada situación personal que atraviesa su familia. La noticia sobre la salud de su madre, Roxana, modificó el rumbo del participante dentro del juego, convirtiendo su salida en uno de los momentos más emotivos de la actual edición.

El pedido del padre de Juanicar que la producción de Gran Hermano no habría atendido

Mati Gonza reveló que "el padre de Juanicar pidió a la producción que se le avise al participante el estado de salud de su mamá". En este sentido, el periodista contó que "la producción decidió no avisarle nada y esperar hasta el lunes", algo que despertó severas críticas en redes sociales.

El colapso de Roxana no tardó en resonar con fuerza entre la audiencia del programa. No es para menos: el concursante viene caminando por la cuerda floja, acumulando discusiones severas —sobre todo con los aliados de Sol— y dividiendo las aguas como pocos en esta temporada.

Esa fricción permanente traspasó la pantalla e impactó de lleno en su círculo íntimo. Mientras el público debate cada jugada en redes sociales, sus seres queridos resisten la presión de un juego que terminó pasándole factura a su propia familia.