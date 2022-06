Internaron a Pancho Dotto: "No me siento muy bien"

“Estoy aquí, internado en el Sanatorio de los Arcos. Vine con 220/120 de presión. No me podían bajar la presión alta. En principio no me siento muy bien. Me querría quedar acá para toda la recuperación, pero aparentemente tienen urgencias de camas”, dijo Dotto a Pablo Montagna de La Nación.

Historia de Pancho Dotto

A su vez, Dotto explicó que llegó con presión alta al Sanatorio, y le encontraron el Covid-19 positivo. "Aparentemente es leve, pero así empezó mi contador, que era más o menos de mi edad, y en tres episodios terminó con su vida", lamentó.

Mientras tanto desde sus historias de Instagram, el representante compartió una imagen de la habitación en la que se encuentra internado y muy bien atendido con todos los cuidados pertinentes y una alimentación muy saludable.