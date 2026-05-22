La Justicia anuló la elección nacional de la UOM, desplazó a Abel Furlán e intervino el gremio
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró nulos los comicios de la seccional Campana y la elección nacional de la UOM. Ordenó el cese inmediato de toda la conducción y dispuso una intervención judicial por 180 días.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó un fallo judicial sin precedentes que sacude al gremialismo argentino. El tribunal anuló los comicios de la seccional Campana de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), invalidó la reelección del secretario general Francisco Abel Furlán a nivel nacional y ordenó la intervención judicial del sindicato por seis meses.
Según detalló la periodista judicial Vanesa Petrillo, la Sala VIII de la Cámara del Trabajo describió un panorama de "extrema gravedad institucional" al constatar que el sindicato quedó completamente acéfalo y sin conducción legal.
La resolución de los magistrados Víctor Pesino y María Dora González dispuso el cese inmediato de todas las autoridades electas y nombró como interventor al abogado Alberto Biglieri, quien tendrá la tarea de normalizar el gremio y convocar a nuevas elecciones en un plazo de 180 días.
Las denuncias en la UOM: falta de transparencia y custodia irregular de urnas
La causa judicial se originó por una denuncia de la opositora Lista Naranja, que impugnó el proceso electoral desarrollado entre el 2 y el 4 de marzo en la filial Campana. El tribunal enumeró severas irregularidades que rompieron la transparencia de los comicios:
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Falta de escrutinios diarios: Las urnas con los votos emitidos permanecían guardadas durante tres días bajo la exclusiva vigilancia de la junta electoral oficialista, sin recuentos provisorios parciales.
Presión a la oposición: Los jueces calificaron de "inaceptable e irrazonable" que se pretendiera obligar a los fiscales opositores a pernoctar dentro de la sede del oficialismo para poder custodiar los sufragios.
Destrucción de legitimidad: El voto del juez Pesino remarcó que las propias decisiones procedimentales de la conducción "sepultaron cualquier presunción de legitimidad y transparencia del comicio".
El desacato nacional que volteó la conducción de Abel Furlán
El revés para la cúpula metalúrgica se agravó por desobedecer una medida cautelar previa. La conducción de la UOM continuó adelante con los comicios nacionales del 18 de marzo —donde Furlán renovó su mandato— a pesar de que la justicia ya había dictado una orden de suspensión.
Debido a que el Colegio Electoral nacional se constituyó con los delegados cuestionados de la seccional Campana, la Cámara concluyó que la elección de las autoridades nacionales carece de toda validez. "Si el Colegio Electoral se encontró deficientemente conformado, nunca pudo haber elegido válidamente al Secretario General Nacional", sentenció el tribunal, justificando la necesidad de una intervención externa y neutral para reestablecer la democracia sindical.
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