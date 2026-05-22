La Justicia anuló la elección nacional de la UOM, desplazó a Abel Furlán e intervino el gremio

Debido a que el Colegio Electoral nacional se constituyó con los delegados cuestionados de la seccional Campana, la Cámara concluyó que la elección de las autoridades nacionales carece de toda validez. "Si el Colegio Electoral se encontró deficientemente conformado, nunca pudo haber elegido válidamente al Secretario General Nacional", sentenció el tribunal, justificando la necesidad de una intervención externa y neutral para reestablecer la democracia sindical.