Crecen los rumores de infidelidad entre Pampita y Roberto García Moritán: quién sería la tercera en discordia

Todo se desató cuando Ángel de Brito comentó que “la cosa vendría por el lado de la Legislatura porteña, donde se desempeñaba el empresario antes de ser nombrado Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, antes de hacer su movida".

“Es el fin de la carrera política de Moritan porque si Pampita sale con el rifle se termina Moritan para siempre. Nos quedamos sin ministro… ¡Ojalá que no! Pero ¿sabes dónde me genera más sospecha?”, agregó De Brito, antes que Yanina mencionara “mensajes de una periodista”.

“Igual esto viene de hace un tiempo largo, más de un año. Pasaron cosas también el año pasado y ella le habría puesto un ultimátum. Le encontró mensajes el año pasado con una periodista en pleno bailando. No sé si consumaron”, advirtió Yanina Latorre.

¿Dónde está PAMPITA? En medio de rumores de CRISIS MATRIMONIALES con Roberto García Moritán la modelo NO RESPONDE EL TELÉFONO.



Habló su amiga ANGIE BALBIANI



“¿Una periodista que tuvo algún que otro escándalo últimamente?”, quiso saber De Brito, a los que Yanina respondió: “Sí. No voy a decir más que eso. Periodista política”. “Y le dijo ‘hasta acá, amigo’. Como ‘que no vuelva a pasar, amigo’”, señaló Latorre.

“No estoy diciendo que él haya consumado: desprolijidades en el teléfono en pleno Bailando”, agregó la panelista. “No sé si él será un picotero. A ella no le gustó algo que leyó en el teléfono y le dijo ‘Hermano, una más y te vas’. Pero ojo, por ahí hay algo más. Yo no sé qué dicen los mensajes y no lo diría. Ella le encontró algo que no le gustó con una periodista”, explicó.

“Pampita es la persona de la sonrisa eterna. Puede estar pasándola para el ort…, pero te clava esa cara perfecta y aquí no ha pasado nada”, cerró Yanina.

de brito pampita moritan