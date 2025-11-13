Cris Morena denunció que un hombre la acosa desde 2020: el fuerte relato

La denuncia detalla que durante octubre y noviembre de 2020, Leonardo Lo Giudice comenzó a seguir a Cris Morena y a aparecer constantemente en los mismos lugares que ella. La productora manifestó que el miedo que le generaban estas situaciones la obligó a no soportarlo más, dejando entrever que el hostigamiento venía ocurriendo desde mucho tiempo antes.

“Los seguimientos, las apariciones y los intentos de encontrarse ocurrían tanto en su vivienda como en sus lugares de trabajo. El hombre había estudiado a Cris Morena”, detalló Pampa Mónaco al leer la presentación judicial.

El documento también describe un episodio puntual de un encuentro cara a cara que tuvo lugar en un conocido shopping: “Relata que estaba en un shopping conocido cuando este hombre se le acercó y le dijo: ‘Hola, Cris. Necesito hablar con vos, me quiero sentar a hablar con vos’”. Ante la sorpresa, la productora le preguntó qué hacía él allí, a lo que él respondió: “¿Es una casualidad? ¿Casualidad cuando me seguiste durante años y me hiciste la vida imposible?”, explicó el periodista sobre el conocimiento que la artista tenía de la situación.

Respecto a la medida de restricción que ya existía, el documento detalla que “La perimetral indicaba que no podía acercarse a una determinada cantidad de metros del domicilio, del lugar de trabajo ni intentar ubicarla por medios tecnológicos”. Mónaco también recordó la respuesta que dio el acosador cuando la productora le confrontó por el seguimiento prolongado: “No me parece tan grave”, cerró el periodista sobre el episodio perturbador que le tocó vivir a Cris.