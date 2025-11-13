Cris Morena denunció que un hombre la acosa desde 2020: el fuerte relato
La productora hizo pública una triste situación que vive desde hace varios años: es acosada por un hombre de 51 años y crece la preocupación.
Recientemente Cris Morena presentó una nueva denuncia por hostigamiento y acoso contra un hombre de 51 años que la viene perturbando desde el año 2020, aunque esto se hizo público recién ahora.
El caso se hizo público en el programa Tarde o Temprano (eltrece). Allí se detalló que la situación no es nueva, ya que la artista ya había tomado medidas legales en el pasado, incluyendo la solicitud de una orden de restricción.
La conductora Belén Ludueña explicó que la situación había comenzado hace más de cinco años y describió el modus operandi del acosador. “En 2020 ella hizo una denuncia y este hombre, Leonardo, tenía una perimetral”, señaló, indicando que el individuo “se acercaba a su domicilio y hacía guardias con su auto, la esperaba en sus oficinas de Capital… por cuatro años se comportó de manera tranquila, pero en julio algo cambió y Cris se vió obligada a realizar otra denuncia”.
En ese sentido, el periodista Pampa Mónaco aportó detalles sobre la instancia legal previa: “Este hecho comenzó en 2020. Este hombre fue sobreseído y la causa fue archivada porque Cris Morena le dio la posibilidad, siempre y cuando él siguiera una conducta de no molestar, de la no condena. Ahora, cuatro años después, incumplió”.
Según la información difundida, el hombre, identificado como Leonardo Lo Giudice, tiene 51 años y es oriundo de Lanús. La denuncia detalla una serie de acercamientos que el hombre tuvo con la productora teatral entre julio y noviembre de este año.
La denuncia detalla que durante octubre y noviembre de 2020, Leonardo Lo Giudice comenzó a seguir a Cris Morena y a aparecer constantemente en los mismos lugares que ella. La productora manifestó que el miedo que le generaban estas situaciones la obligó a no soportarlo más, dejando entrever que el hostigamiento venía ocurriendo desde mucho tiempo antes.
“Los seguimientos, las apariciones y los intentos de encontrarse ocurrían tanto en su vivienda como en sus lugares de trabajo. El hombre había estudiado a Cris Morena”, detalló Pampa Mónaco al leer la presentación judicial.
El documento también describe un episodio puntual de un encuentro cara a cara que tuvo lugar en un conocido shopping: “Relata que estaba en un shopping conocido cuando este hombre se le acercó y le dijo: ‘Hola, Cris. Necesito hablar con vos, me quiero sentar a hablar con vos’”. Ante la sorpresa, la productora le preguntó qué hacía él allí, a lo que él respondió: “¿Es una casualidad? ¿Casualidad cuando me seguiste durante años y me hiciste la vida imposible?”, explicó el periodista sobre el conocimiento que la artista tenía de la situación.
Respecto a la medida de restricción que ya existía, el documento detalla que “La perimetral indicaba que no podía acercarse a una determinada cantidad de metros del domicilio, del lugar de trabajo ni intentar ubicarla por medios tecnológicos”. Mónaco también recordó la respuesta que dio el acosador cuando la productora le confrontó por el seguimiento prolongado: “No me parece tan grave”, cerró el periodista sobre el episodio perturbador que le tocó vivir a Cris.
