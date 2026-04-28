Cómo ver "Hay un cuento", el nuevo especial de Olga junto a Cris Morena
Este 28 de abril se celebra un nuevo especial sobre Cris Morena con motivo del estreno de la temporada 2 de "Margarita". Conocé cómo verlo en vivo.
El mundo del streaming se prepara para vivir una jornada cargada de nostalgia y canciones que marcaron a varias generaciones. Este lunes, Paula Chaves sorprendió a los seguidores de su programa "Tapados de laburo" con una noticia que sacudió el avispero mediático: la plataforma Olga unirá fuerzas con la creadora de éxitos más grande del país para realizar un evento único titulado "Hay un cuento".
La conductora, que estará al frente del ciclo junto a la mismísima Cris Morena, adelantó que la cita será este martes a partir de las 20 horas. Según explicó la modelo y presentadora, la idea es realizar un viaje emocional a través de la vasta trayectoria de la productora, recorriendo cada uno de sus hitos televisivos hasta desembocar en el presente de su producción más reciente.
El especial no será simplemente un repaso de datos, sino una verdadera celebración de la cultura pop argentina que nació bajo el ala de Cris. Paula dio detalles sobre la dinámica que tendrá el programa: "Atención porque mañana a las 20 horas 'Hay un Cuento' por Olga", arrancó diciendo y luego profundizó sobre el sentido del encuentro: "Un recorrido por todas las historias de Cris Morena hasta llegar a Margarita con motivo del estreno de la segunda temporada por HBO Max junto a todo el elenco".
La propuesta busca generar un puente entre el pasado y el futuro, utilizando las melodías como hilo conductor. "Contaremos toda la historia y conectáremos a través de la música", aseguró Chaves, para luego dar un adelanto de lo que se verá en pantalla: "Invitados especiales de todas las eras de Cris Morena, anécdotas, juegos y vamos a estar reaccionando a todo ese mundo que a muchos nos marcó". Se espera que figuras de distintos proyectos emblemáticos se den cita en el estudio para compartir vivencias inéditas de los rodajes.
Este megaevento en Olga sirve como la previa ideal para el estreno de la segunda entrega de "Margarita", la secuela de "Floricienta", que ya tiene fecha confirmada para el próximo 4 de mayo en la plataforma HBO Max. La expectativa es total, sobre todo después del nuevo adelanto donde se ve a la protagonista unirse a Fach con un objetivo claro: terminar con los planes de Delfina. El video ya marca el tono de lo que vendrá con una frase amenazante del personaje de Isabel Macedo: "Alguien está en problemas".
Como no podía ser de otra manera, el nuevo ciclo de "Margarita" seguirá apostando fuerte a su banda sonora. Se sabe que los nuevos episodios vendrán acompañados de composiciones inéditas y también de reversiones de aquellos clásicos que supieron ser la cortina musical de la infancia de millones. Con este panorama, el especial en Olga promete ser el puntapié inicial para un nuevo fenómeno que unirá a los fanáticos de siempre con las nuevas audiencias.
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