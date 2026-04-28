Cómo ver "Hay un cuento", el nuevo especial de Olga junto a Cris Morena

Este megaevento en Olga sirve como la previa ideal para el estreno de la segunda entrega de "Margarita", la secuela de "Floricienta", que ya tiene fecha confirmada para el próximo 4 de mayo en la plataforma HBO Max. La expectativa es total, sobre todo después del nuevo adelanto donde se ve a la protagonista unirse a Fach con un objetivo claro: terminar con los planes de Delfina. El video ya marca el tono de lo que vendrá con una frase amenazante del personaje de Isabel Macedo: "Alguien está en problemas".

Como no podía ser de otra manera, el nuevo ciclo de "Margarita" seguirá apostando fuerte a su banda sonora. Se sabe que los nuevos episodios vendrán acompañados de composiciones inéditas y también de reversiones de aquellos clásicos que supieron ser la cortina musical de la infancia de millones. Con este panorama, el especial en Olga promete ser el puntapié inicial para un nuevo fenómeno que unirá a los fanáticos de siempre con las nuevas audiencias.