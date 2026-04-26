HBO Max confirmó la fecha de estreno de la temporada 2 de "Margarita"
Creada por Cris Morena, la serie es una de las más importantes del catálogo de HBO Max y, por eso, tendrá temporada 2. Conocé cuándo estrena.
La pasión de los seguidores de las historias de Cris Morena volvió a demostrar que el público tiene la última palabra. Este sábado, una multitud de fans se autoconvocó en uno de los puntos más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires con un objetivo claro: exigir que el estreno de la segunda parte de "Margarita" no se hiciera esperar más. La presión surtió efecto, ya que HBO Max aprovechó el encuentro para confirmar oficialmente que la nueva tanda de episodios llegará a la pantalla el próximo 4 de mayo, regalando además un anticipo exclusivo que dejó a todos los presentes con ganas de más.
La serie se consolidó rápidamente como uno de los pilares del contenido nacional dentro de la plataforma de streaming. Bajo la mirada creativa de Cris Morena, la producción logra esa mezcla exacta de aventura, amor y coreografías que ya es una marca registrada de la factoría. En esta nueva etapa, el relato se enfocará en la resistencia de la protagonista, quien no estará sola en su búsqueda de justicia.
La trama de esta segunda entrega promete elevar la vara del conflicto central. La historia nos mostrará la lucha de la joven protagonista, quien sumará fuerzas con Fach y otros compañeros que se irán incorporando al bando de los buenos. ¿El objetivo final? Derrotar de una vez por todas a la villana Delfina, en una disputa que mantendrá a la audiencia al borde del asiento.
Como no podía ser de otra manera, la música funcionará como el motor emocional de cada episodio. La banda sonora de "Margarita" presentará una combinación de temas inéditos compuestos especialmente para la serie, junto con reversiones de grandes éxitos de otras producciones icónicas, expandiendo así el universo narrativo a través de las melodías.
Un elenco que crece y la oferta completa en la plataforma
El reparto principal, que ya se ganó el cariño de la gente, vuelve a decir presente en esta continuación. Mora Bianchi lidera el equipo actoral junto a Franco Yan, Toti Spangenberg, Isabel Macedo, Mateo Belmonte y Lola Abraldes. Sin embargo, la producción adelantó que para estos nuevos capítulos habrá incorporaciones de peso que prometen sacudir la estantería de la historia.
Para aquellos que quieran ponerse al día antes del gran estreno de mayo, el catálogo de HBO Max ofrece el ecosistema completo de la franquicia. Además de tener disponible la primera temporada de "Margarita", los usuarios pueden disfrutar de contenidos especiales como "Margarita: acústico" y la espectacular puesta de "Margarita: el musical", ideales para calmar la ansiedad hasta el 4 de mayo. Con esta apuesta, la plataforma no solo amplía su oferta de ficción argentina, sino que termina de sellar un vínculo inquebrantable con una comunidad de seguidores que no para de crecer desde el éxito de "Floricienta".
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