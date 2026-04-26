HBO Max confirmó la fecha de estreno de la temporada 2 de "Margarita"

Un elenco que crece y la oferta completa en la plataforma

El reparto principal, que ya se ganó el cariño de la gente, vuelve a decir presente en esta continuación. Mora Bianchi lidera el equipo actoral junto a Franco Yan, Toti Spangenberg, Isabel Macedo, Mateo Belmonte y Lola Abraldes. Sin embargo, la producción adelantó que para estos nuevos capítulos habrá incorporaciones de peso que prometen sacudir la estantería de la historia.

Para aquellos que quieran ponerse al día antes del gran estreno de mayo, el catálogo de HBO Max ofrece el ecosistema completo de la franquicia. Además de tener disponible la primera temporada de "Margarita", los usuarios pueden disfrutar de contenidos especiales como "Margarita: acústico" y la espectacular puesta de "Margarita: el musical", ideales para calmar la ansiedad hasta el 4 de mayo. Con esta apuesta, la plataforma no solo amplía su oferta de ficción argentina, sino que termina de sellar un vínculo inquebrantable con una comunidad de seguidores que no para de crecer desde el éxito de "Floricienta".