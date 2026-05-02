Cambió el pronóstico del SMN y las lluvias vuelven en breve a Buenos Aires: qué día se larga

Para el martes se espera un leve ascenso térmico. El SMN prevé cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con una mínima de 14 grados y una máxima que treparía hasta 23.

El miércoles, promediando la mitad de la semana, se concretaría el retorno del clima inestable. La jornada se anticipa con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias en la tarde y noche, junto a temperaturas de entre 15 y 22 grados.

image El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias para el próximo miércoles en Buenos Aires.

Las condiciones mejorarían el jueves en la Ciudad y alrededores, con cielo mayormente nublado desde la mañana y hasta la noche; junto a marcas térmicas de entre 12 y 21 grados.

Cerrando la semana, el viernes tendría todavía cielo mayormente nublado; acompañado de 8 grados de mínima y 16 de máxima.