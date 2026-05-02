Cambió el pronóstico del SMN y las lluvias vuelven en breve a Buenos Aires: qué día se larga
En medio de un regreso del frío intenso, el Servicio Meteorológico Nacional ahora le pone fecha al retorno de las lluvias, que resulta inminente.
El frío regresó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que se prepara para un cierre de fin de semana largo fresco pero con buenas condiciones del clima las que no durarán demasiado, ya que cambió el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y hay una fecha muy próxima para el regreso de las lluvias.
En este marco, el sábado transcurrió con buen clima, cielo despejado y un notable descenso térmico. El ingreso de una masa de aire frío trajo consigo una mínima de 9 grados y una máxima que trepó hasta los 18.
La tendencia se mantendría en el cierre del finde largo, con un domingo que se presenta con cielo despejado en la madrugada, algo nublado en la mañana y tarde y parcialmente nublado en la noche; con una mínima de 4 grados y una máxima de 18.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
El frío se mantendría al menos en el inicio de la nueva semana en el AMBA, con un lunes que se anticipa con cielo parcialmente nublado durante el día y algo nublado en la noche; con temperaturas que rondarán entre 7 grados de mínima y 22 de máxima.
Para el martes se espera un leve ascenso térmico. El SMN prevé cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con una mínima de 14 grados y una máxima que treparía hasta 23.
El miércoles, promediando la mitad de la semana, se concretaría el retorno del clima inestable. La jornada se anticipa con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias en la tarde y noche, junto a temperaturas de entre 15 y 22 grados.
Las condiciones mejorarían el jueves en la Ciudad y alrededores, con cielo mayormente nublado desde la mañana y hasta la noche; junto a marcas térmicas de entre 12 y 21 grados.
Cerrando la semana, el viernes tendría todavía cielo mayormente nublado; acompañado de 8 grados de mínima y 16 de máxima.
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