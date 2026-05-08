Cris Morena volvió a disparar contra Flor Bertotti y lanzó una frase tajante: "Se aprovecha"

Tiempo atrás, Bertotti también había dado su versión del conflicto y defendido el proyecto que realizó tras el éxito de Floricienta: “Yo creo que hice un programa que fue espectacular. Fue la primer producción que hice. La produje, escribí las canciones. Era un programa para chicos. Sí competía con productos que hacía ella, pero no era que no podían competir”. Además, sobre la disputa legal, aclaró: “No llegó a juicio. Es todo muy rápido”.

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Flor Bertotti y Cris Morena: el conflicto que parecía terminado y volvió a quedar expuesto

La tensión entre Flor Bertotti y Cris Morena volvió a quedar bajo la lupa y reflotó una historia que lleva años generando versiones cruzadas dentro del mundo del espectáculo.

El conflicto comenzó cuando Bertotti decidió alejarse de Floricienta para encarar Niní, el proyecto que desarrolló junto a Guido Kaczka. Esa determinación marcó un antes y un después en la relación entre ambas.

En Lape Club Social, Marina Calabró repasó cómo se originó la disputa y recordó: “Se generó una ruptura que llegó a una demanda judicial. Hay versiones que dicen que Cris le ganó la demanda. Cris nunca se jactó de esto. Flor lo niega, como si hubiera habido un arreglo previo extrajudicial”.

Si bien con el correr de los años el tema pareció perder fuerza públicamente, en el ciclo señalaron que el enfrentamiento fue real y tuvo consecuencias concretas. “Flor reconoce que hubo un entuerto judicial. Esto existió. Lo cierto es que parecía subsanado porque Flor en los shows cantaba las canciones de Cris”, comentaron al aire.

Además, también abordaron el debate por los derechos de autor y el uso de las canciones que marcaron a toda una generación. “Uno puede cantar lo que quiere y después hay una repartición de Sadaic que va a los derechos de autor”, sentenció la periodista.