Cris Morena volvió a disparar contra Flor Bertotti y lanzó una frase tajante: "Se aprovecha"
La reconocida productora lanzó un comentario que reavivó la polémica con "Floricienta", exponiendo el vínculo actual. Qué pasa, en la nota.
El viejo conflicto entre Cris Morena y Flor Bertotti volvió a quedar en el centro de la escena luego de una frase de la productora que muchos interpretaron como una nueva indirecta hacia la actriz y cantante.
Durante una emisión de Lape Club Social recordaron la disputa que comenzó en 2009 y que, pese a los años, todavía parece lejos de quedar completamente atrás.
Todo se reactivó tras una entrevista que Cris Morena brindó a Revista Gente, donde habló sobre la vigencia de las canciones de sus ficciones y deslizó una frase que rápidamente generó repercusión: “Hay gente que las canta como si fuesen propias, que no me divierte. Hay gente que se aprovecha de otros. Pero en general, si cantan las canciones, bienvenidos sean”.
En distintas oportunidades, Flor Bertotti sostuvo que con Cris “está todo súper hablado”, que mantienen contacto y que nunca hubo inconvenientes por interpretar los temas de Floricienta en sus recitales.
Aun así, la creadora de exitosas ficciones juveniles dejó otra frase que alimentó las especulaciones sobre el vínculo actual entre ambas: “Me maravilla cómo mi música sigue tan vigente recorriendo el mundo. Te abrazo. Y me manda unas margaritas. Y sí, ¿mi música? Mi música”.
Tiempo atrás, Bertotti también había dado su versión del conflicto y defendido el proyecto que realizó tras el éxito de Floricienta: “Yo creo que hice un programa que fue espectacular. Fue la primer producción que hice. La produje, escribí las canciones. Era un programa para chicos. Sí competía con productos que hacía ella, pero no era que no podían competir”. Además, sobre la disputa legal, aclaró: “No llegó a juicio. Es todo muy rápido”.
Flor Bertotti y Cris Morena: el conflicto que parecía terminado y volvió a quedar expuesto
La tensión entre Flor Bertotti y Cris Morena volvió a quedar bajo la lupa y reflotó una historia que lleva años generando versiones cruzadas dentro del mundo del espectáculo.
El conflicto comenzó cuando Bertotti decidió alejarse de Floricienta para encarar Niní, el proyecto que desarrolló junto a Guido Kaczka. Esa determinación marcó un antes y un después en la relación entre ambas.
En Lape Club Social, Marina Calabró repasó cómo se originó la disputa y recordó: “Se generó una ruptura que llegó a una demanda judicial. Hay versiones que dicen que Cris le ganó la demanda. Cris nunca se jactó de esto. Flor lo niega, como si hubiera habido un arreglo previo extrajudicial”.
Si bien con el correr de los años el tema pareció perder fuerza públicamente, en el ciclo señalaron que el enfrentamiento fue real y tuvo consecuencias concretas. “Flor reconoce que hubo un entuerto judicial. Esto existió. Lo cierto es que parecía subsanado porque Flor en los shows cantaba las canciones de Cris”, comentaron al aire.
Además, también abordaron el debate por los derechos de autor y el uso de las canciones que marcaron a toda una generación. “Uno puede cantar lo que quiere y después hay una repartición de Sadaic que va a los derechos de autor”, sentenció la periodista.
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