Felipe Colombo recordó Rebelde Way: "Lo más exitoso es..."

FELIPE COLOMBO en RIGHT NOW

El cantante y compositor, que tiene un perfil juvenil, es papá de Aurora de 12 años, que es su compañera de aventuras y lo acompañó en la entrevista en televisión. Relató que tuvo una infancia distinta ya que debutó teatro a los 5 años en México, adonde sus padre se había exiliado. "Tuve una crianza de mucho asado y mate", recordó.

Cuando volvió al país a los 15 fue a acompañar a un amigo a un casting y fue seleccionado para su primer papel con Cris Morena. "No sabía quién era Cris Morena. Dije que sabía cantar y bailar. Me dijeron que quedé y que era por 6 meses y no me fui más", relató.

El actor está componiendo nuevamente y se lanzó a ser su propio productor. Reconoció que vive es "su mejor momento" y destacó: "Mi música y Sex es lo más importante para mi".

En pocas semanas el acto mexicano fue invitado junto a Florencia Bertotti y Rochi Ygarzábal para una gira con un show en Israel con canciones que fueron hits hace 20 años.