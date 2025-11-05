Cristian Castro y Mariela Sánchez anunciaron la fecha de su casamiento en Argentina

"Lo vamos a hacer acá, en la 'iglesita' del pueblo de Mariela, está un poquito afuera de la ciudad de Carlos Paz", agregó el mexicano mientras Mariela acompañaba y miraba fuera de cámara.

En ese momento, la cronista consultó si están haciendo el curso de novios. Ante esto, Castro afirmó medio en serio y medio bromeando: "Sí, estamos en onda religiosa, estamos aprendiéndonos bien El Credo, es re difícil".

Y agregó: "Haciendo buena letra con Mariela y tratando de cumplir como novio, aunque todos piensen que soy medio mal novio".

Para cerrar esta charla en la que confirmaron una gran noticia, Cristian Castro aprovechó y cantó la canción "Gracias", aunque no habría sido la mejor elección, ya que este tema hace referencia a una ruptura amorosa.