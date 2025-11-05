Cristian Castro y Mariela Sánchez anunciaron la fecha de su casamiento en Argentina
El reconocido cantante y la empresaria cordobesa dieron detalles de cómo será la boda que están planeando.
En las últimas horas, Cristian Castró dio a conocer una linda noticia: la fecha y lugar de su casamiento con Mariela Sánchez. Esta será la cuarta vez que el cantante apuesta por el matrimonio.
Cabe recordar que sus matrimonios anteriores fueron con Gabriela Bo en 2003, Valeria Liberman en 2005 y Carol Victoria Urbán en 2017.
La confirmación se dio en una entrevista realizada en el festival Creepy Halloween en Córdoba. Allí, el cantante contó que la fecha en un principio iba a ser el 3 de diciembre, pero decidieron modificarla y finalmente será el próximo 2 de febrero.
"Ya fijamos la fecha, será el 2 de febrero en Villa Carlos Paz", confirmó Cristian a la notera de Telefe Córdoba.
Cómo nació el amor entre Cristian Castro y Mariela Sánchez
Cristian Castro y Mariela Sánchez comenzaron su romance a fines del 2023, aunque en el medio se separaron dos veces. La primera ruptura fue en febrero y otra en mayo de 2024. Sin embargo, lograron superar estos problemas y siguieron apostando al amor, con planes concretos de matrimonio.
"Lo vamos a hacer acá, en la 'iglesita' del pueblo de Mariela, está un poquito afuera de la ciudad de Carlos Paz", agregó el mexicano mientras Mariela acompañaba y miraba fuera de cámara.
En ese momento, la cronista consultó si están haciendo el curso de novios. Ante esto, Castro afirmó medio en serio y medio bromeando: "Sí, estamos en onda religiosa, estamos aprendiéndonos bien El Credo, es re difícil".
Y agregó: "Haciendo buena letra con Mariela y tratando de cumplir como novio, aunque todos piensen que soy medio mal novio".
Para cerrar esta charla en la que confirmaron una gran noticia, Cristian Castro aprovechó y cantó la canción "Gracias", aunque no habría sido la mejor elección, ya que este tema hace referencia a una ruptura amorosa.
