La drástica decisión de Viviana Canosa para evitar el juicio penal impulsado por Lizy Tagliani

Viviana Canosa desató una verdadera tormenta mediática hace algunos meses, que hoy le valió un gran problema con la Justicia. Más precisamente en abril de 2025, la conductora lanzó graves acusaciones en la pantalla de El Trece e interpuso una denuncia penal ante la Justicia Federal (Comodoro Py) contra Lizy Tagliani y la mediática Costa (Érica Beba Reyes). Su iniciativa también salpicó a figuras como la Negra Vernaci y Florencia Peña, quienes reaccionaron con furia.