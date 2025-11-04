La drástica decisión de Viviana Canosa para evitar el juicio penal impulsado por Lizy Tagliani
De acuerdo a lo revelado por Ángel de Brito, la conductora se mostró dispuesta a resolver de otro modo, lo que derivó en la suspensión del litigio.
Viviana Canosa desató una verdadera tormenta mediática hace algunos meses, que hoy le valió un gran problema con la Justicia. Más precisamente en abril de 2025, la conductora lanzó graves acusaciones en la pantalla de El Trece e interpuso una denuncia penal ante la Justicia Federal (Comodoro Py) contra Lizy Tagliani y la mediática Costa (Érica Beba Reyes). Su iniciativa también salpicó a figuras como la Negra Vernaci y Florencia Peña, quienes reaccionaron con furia.
Las principales acusaciones tenían que ver con una presunta red de trata o prostitución de menores, pedofilia y robo, reavivando -en este último caso- un viejo conflicto personal con Lizy Tagliani al mencionar un supuesto episodio de robo de dinero de su cartera que habría ocurrido años atrás en su casa.
Posteriormente, la periodista y su abogado se retractaron públicamente y negaron haber endilgado directamente a Lizy Tagliani el delito de "abuso de menores" en términos mediáticos, aunque sí confirmaron que la denuncia judicial se había formulado para que se investigara la supuesta red de trata.
Luego de que la conductora de "La Peña de Morfi" negara rotundamente todo lo dicho por Canosa, no dudó en iniciar acciones penales bajo la carátula "daños y perjuicios", dado que las graves acusaciones le generaron un fuerte perjuicio en el proceso de adopción de su hijo Tati.
La drástica decisión de Viviana Canosa para evitar el juicio penal de Lizy Tagliani
De acuerdo a lo revelado por Ángel de Brito en LAM (América), la periodista decidió pagar las multas correspondientes por lo dicho en referencia a Lizy, con el fin de evitar el litigio. Esto derivó en la suspensión del juicio penal e implica, indirectamente, el reconocimiento por parte de Canosa de que no tiene pruebas contra la conductora.
"Pagar las multas significa hacerse cargo. Si querés evitar un veredicto, pagás las multas", sostuvo el conductor. Y, luego, informó: "Ahora, la defensa de Tagliani va a presentar un recurso de apelación para que se realice el debate oral igualmente y que Canosa se retracte públicamente, que era lo primero que quería Lizy".
