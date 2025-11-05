La nueva medida judicial que pone en jaque al novio de Lourdes de Bandana
En A la tarde dieron a conocer que la Justicia resolvió mantener una postura firme en relación a la situación judicial de Leandro García Gómez.
La emisión de A la tarde presentó en exclusiva un documento judicial clave que terminó con la prisión preventiva de Leandro Esteban García Gómez, pareja de Lourdes Fernández, y el embargo de sus bienes por 15 millones de pesos. Este informe de casi 40 páginas reúne testimonios, pericias e información sensible que describe la violencia que habría sufrido la exintegrante de Bandana durante su relación con él.
En otro tramo del expediente, se detalla cómo la policía acudió al domicilio alrededor de las 18 horas y ordenó a García Gómez retirarse del lugar. Más tarde, Fernández —visiblemente afectada— logró contactar a una persona cercana para contar lo sucedido y relatar que su pareja la había dejado encerrada, sin llaves ni cargador de celular. Este hecho fue determinante para que la Justicia dictara la detención preventiva del acusado, al considerar la existencia de un contexto de violencia y manipulación.
Por otra parte, el informe judicial incorpora la declaración de Lowrdez, quien negó haber sido víctima de agresiones, además del análisis realizado por los profesionales intervinientes. Los peritos destacaron que las lesiones visibles, sumadas a los silencios y contradicciones en su relato, coinciden con los comportamientos de una persona sometida y temerosa. Según explicó Cora de Barbieri, esa interpretación fue decisiva para que el juez considerara el riesgo procesal y mantuviera la prisión preventiva.
Finalmente, el documento también recopila testimonios de amigas y allegados de la cantante, quienes afirmaron que García Gómez la aislaba y amenazaba con frecuencia. Desde el programa señalaron que la decisión judicial representa un paso clave en la investigación, además de reflejar la gravedad de los hechos que habría atravesado la artista, cuyo entorno ya había manifestado preocupación por su seguridad semanas antes de la intervención policial.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario