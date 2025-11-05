La nueva medida judicial que pone en jaque al novio de Lourdes de Bandana

En otro tramo del expediente, se detalla cómo la policía acudió al domicilio alrededor de las 18 horas y ordenó a García Gómez retirarse del lugar. Más tarde, Fernández —visiblemente afectada— logró contactar a una persona cercana para contar lo sucedido y relatar que su pareja la había dejado encerrada, sin llaves ni cargador de celular. Este hecho fue determinante para que la Justicia dictara la detención preventiva del acusado, al considerar la existencia de un contexto de violencia y manipulación.