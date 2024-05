La ex de Cristian Castro rompió el silencio tras la reconciliación del cantante con Mariela Sánchez

Ante esto, Ingrid Wagner brindó una entrevista sobre lo sucedido con Cristian Castro y contó su verdad. “¡A Cristian [Castro] lo adoro! Eso no cambia, no se pueden manejar los sentimientos”, comenzó diciendo. Luego, agregó: “No tengo nada malo para decir; siempre tuve otras prioridades que fueron mis hijos adolescentes y el riesgo que genera no estar presentes”.