Arde Gran Hermano: Luana y JC encendieron la pantalla con un apasionado beso
Tras días de tensión en la casa de GH, Luana Fernández protagonizó un inesperado acercamiento con Juan Carlos López, uno de los nuevos jugadores.
La fiesta temática de Gran Hermano Generación Dorada no solo sirvió para que los participantes se distendieran después de una semana intensa, sino que también dejó uno de los momentos más comentados de los últimos días dentro de la casa.
Mientras varios jugadores aprovecharon la noche para bailar y divertirse, todas las miradas terminaron puestas sobre Luana Fernández. La participante venía de atravesar jornadas turbulentas tras su enfrentamiento con Nenu López, una situación que la había dejado en el centro de las críticas de varios compañeros.
Sin embargo, durante la celebración decidió cambiar de página y enfocarse en disfrutar. En ese contexto, comenzó a compartir cada vez más tiempo con Juan Carlos "JC" López, uno de los nuevos integrantes del reality.
La química entre ambos fue evidente desde el inicio de la fiesta. Entre conversaciones, risas y pasos de baile, fueron construyendo una cercanía que no tardó en llamar la atención del resto de los jugadores.
Con el correr de la noche, la tensión romántica fue en aumento hasta desembocar en un apasionado beso que tomó por sorpresa a varios de los presentes y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales.
El acercamiento marcó un contraste con los días anteriores de Luana, que habían estado atravesados por conflictos y discusiones. Por unas horas, la participante dejó de lado las diferencias y pasó a ser protagonista de una escena mucho más ligada al romance que a la estrategia.
Cabe recordar que JC llegó a la casa con un perfil que no pasó desapercibido. Antes de ingresar al programa, el participante contó detalles de su profesión como bailarín y stripper, además de hablar de su presente sentimental.
“Construí una carrera sacándome la ropa. Me encanta estar soltero, pero siempre estoy abierto a conocer a alguien”, había asegurado durante su presentación, una frase que hoy vuelve a cobrar relevancia tras su acercamiento con Luana dentro del juego.
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