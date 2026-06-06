Arde Gran Hermano: Luana y JC encendieron la pantalla con un apasionado beso

Con el correr de la noche, la tensión romántica fue en aumento hasta desembocar en un apasionado beso que tomó por sorpresa a varios de los presentes y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales.

El acercamiento marcó un contraste con los días anteriores de Luana, que habían estado atravesados por conflictos y discusiones. Por unas horas, la participante dejó de lado las diferencias y pasó a ser protagonista de una escena mucho más ligada al romance que a la estrategia.

Cabe recordar que JC llegó a la casa con un perfil que no pasó desapercibido. Antes de ingresar al programa, el participante contó detalles de su profesión como bailarín y stripper, además de hablar de su presente sentimental.

“Construí una carrera sacándome la ropa. Me encanta estar soltero, pero siempre estoy abierto a conocer a alguien”, había asegurado durante su presentación, una frase que hoy vuelve a cobrar relevancia tras su acercamiento con Luana dentro del juego.