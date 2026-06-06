Tres documentales imperdibles para revivir la historia de Indio Solari

Embed - Tsunami: Un océano de gente | INDIO SOLARI

Piedra que late (2013)

Dirigido por Julio Leiva y Maximiliano Laina, este mediometraje pone el foco en uno de los elementos más característicos del universo ricotero: su público.

La película toma como punto de partida el recital que Solari brindó en Tandil en diciembre de 2011 y explora el fenómeno del denominado "pogo más grande del mundo". A través de testimonios e imágenes de los seguidores, busca retratar el espíritu de la llamada "misa ricotera" y la transformación que generaba la llegada del músico a cada ciudad del país.

La producción se encuentra disponible de manera gratuita en distintas plataformas digitales y en YouTube.

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El alucinante viaje de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota (2015)

Con dirección del colectivo Comando Luddista, este documental de 110 minutos reconstruye los orígenes de una de las bandas más influyentes del rock argentino.

La obra recorre los primeros años del grupo, desde sus experiencias en La Plata y El Bolsón hasta su crecimiento y consolidación como un fenómeno masivo. También profundiza en la sociedad artística que conformaron Carlos Alberto "Indio" Solari, Eduardo "Skay" Beilinson y Poli, piezas fundamentales en la construcción de la identidad redonda.

Más que una biografía musical, la película funciona como una radiografía del movimiento cultural que nació alrededor de la banda y que décadas después sigue movilizando a miles de personas. Actualmente puede encontrarse en distintas plataformas dedicadas al cine nacional y en YouTube.

A través de estas tres producciones es posible revisitar no solo la trayectoria de Solari, sino también comprender por qué su figura logró convertirse en una de las más influyentes y convocantes de la historia del rock argentino.