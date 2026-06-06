Tres documentales imperdibles para revivir la historia de Indio Solari
Tras la muerte del histórico referente del rock, tres producciones permiten recorrer su universo artístico y el vínculo único que construyó con su público.
La muerte de Indio Solari, tras sufrir un ACV hemorrágico en su casa de Parque Leloir y luego de convivir durante una década con el Parkinson, dejó un profundo vacío en la cultura argentina. Sin embargo, su obra y el fenómeno social que construyó a lo largo de décadas continúan vigentes a través de distintos registros audiovisuales.
Más allá de su carrera musical al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y posteriormente junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la figura de Solari trascendió el escenario para convertirse en un fenómeno cultural difícil de comparar. Su perfil reservado, su distancia de los medios y la fidelidad inquebrantable de sus seguidores alimentaron una mística que fue capturada en diversas producciones documentales.
Estas son tres de las obras más destacadas para recorrer su historia y comprender la dimensión de su legado.
Tsunami: Un océano de gente (2016)
Realizado por Mario Pergolini para Vorterix, este documental propone una mirada íntima sobre uno de los recitales más convocantes de la carrera solista del Indio. A lo largo de 80 minutos, las cámaras siguen de cerca el show realizado en Tandil en 2016 y muestran la impresionante movilización de fanáticos que acompañaban al músico en cada presentación.
Además del registro del concierto, la producción incluye una extensa charla entre Solari y Pergolini, donde el artista reflexiona sobre su carrera, su estado de salud y distintos aspectos de su proceso creativo. El documental puede verse de forma gratuita a través del canal oficial de Vorterix en YouTube.
Piedra que late (2013)
Dirigido por Julio Leiva y Maximiliano Laina, este mediometraje pone el foco en uno de los elementos más característicos del universo ricotero: su público.
La película toma como punto de partida el recital que Solari brindó en Tandil en diciembre de 2011 y explora el fenómeno del denominado "pogo más grande del mundo". A través de testimonios e imágenes de los seguidores, busca retratar el espíritu de la llamada "misa ricotera" y la transformación que generaba la llegada del músico a cada ciudad del país.
La producción se encuentra disponible de manera gratuita en distintas plataformas digitales y en YouTube.
El alucinante viaje de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota (2015)
Con dirección del colectivo Comando Luddista, este documental de 110 minutos reconstruye los orígenes de una de las bandas más influyentes del rock argentino.
La obra recorre los primeros años del grupo, desde sus experiencias en La Plata y El Bolsón hasta su crecimiento y consolidación como un fenómeno masivo. También profundiza en la sociedad artística que conformaron Carlos Alberto "Indio" Solari, Eduardo "Skay" Beilinson y Poli, piezas fundamentales en la construcción de la identidad redonda.
Más que una biografía musical, la película funciona como una radiografía del movimiento cultural que nació alrededor de la banda y que décadas después sigue movilizando a miles de personas. Actualmente puede encontrarse en distintas plataformas dedicadas al cine nacional y en YouTube.
A través de estas tres producciones es posible revisitar no solo la trayectoria de Solari, sino también comprender por qué su figura logró convertirse en una de las más influyentes y convocantes de la historia del rock argentino.
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