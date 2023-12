Cristina Pérez debutó en la TV Pública y la destrozaron en las redes sociales

Y, cuando le consultaron si, en el caso que Petri ganara, dejaría de ser conductora del noticiero, agregó: “Seguramente haría otra cosa en el canal. Otro tipo de programa. Pero tampoco eso para mi es algo que me preocupe. No hay una opción. Es mi marido. Yo amo a mi marido. Y me pone ante una posibilidad de cambiar y a eso no le tengo miedo. Yo hago muchas cosas y, desde el periodismo, podemos encontrar muchos caminos”.

Esta vez no hablo como periodista. Quiero felicitar a mi marido @luispetri por su designación como Ministro de Defensa en el gobierno del Presidente Milei. Sé que su profunda vocación política, su incansable preparación y su honestidad lo guiarán en el servicio público. Te amo,… https://t.co/rzIOZuaMUN — Cristina Perez (@Cris_noticias) December 4, 2023

Al ser consultada sobre cómo llevaría adelante su rol como comunicadora, Pérez declaró: “Este proceso lo tengo hecho, porque a mí la cuestión me vino como un dilema cuando lo eligieron precandidato a vicepresidente. Traté de tomarlo como una oportunidad, entonces por ahí para mí va ser intentar cosas que no me hubieran dejado intentar antes, porque el noticiero, a diferencia de un programa de opinión personal que lleva mi nombre, busca otras distancias. Ahora estamos hablando con el canal sobre un programa para mí el año que viene”.

Cristina Pérez debutó en la TV Pública

Cristina Pérez fue la elegida para conducir el especial Janucá, el evento dedicado a las víctimas del ataque de Hamas que contó con la participación del presidente Javier Milei.

"Mañana martes desde las 20 horas conduciré la transmisión internacional de la celebración de Janucá en Av Libertador y Austria. La organización de @jabadarg ya tiene confirmado que el Presidente @jmilei encenderá una de las velas. Es la primera vez que un presidente argentino participa de esta festividad", había anunciado la periodista.

Durante la transmisión, Cristina Pérez se convirtió tendencia en X y los internautas la acusaron de cobrar plata del Estado por su participación en la TV Pública, algo que iría en contra de sus principios ideológicos.

Cristina Perez en la TV Pública, que diran los libertarios, parece que lo que pagan se lo hecho encima en Botox, Ialuronicos y demases. pic.twitter.com/dytji2GtbL — jorG villar (@jkvillar) December 13, 2023

Yo tampoco deseo que financien con La Nuestra a estos rancios acomodados.

Sea la poco Digna de cristina perez o Cía. https://t.co/P34JmHcBwQ — Ele F (@luisifantasia) December 13, 2023

Por qué aclaraba que era ad honorem?

No aclares porque oscurece, Cristina Pérez. https://t.co/IJORnXdOdg — Nano (@NanoNahue) December 13, 2023

2 días de haber asumido Javier Milei, Cristina Perez en la TV Pública...

Mmm, con la tuya, la mía y la de todos.



Bienvenida a la administración pública! No te digo "ponete cómoda" porque se nota que acomodada ya estás. — Micaela Servin (@micaelaservin_) December 13, 2023

Cristina Pérez, la pareja del Ministro de Defensa, enseguida encontró changa como conductora en la TV Pública y nosotros, que con suerte no perderemos el trabajo y pasamos a ganar la mitad para pagar todo 6 veces más , además le pagaremos el sueldo. Alegría! pic.twitter.com/pbzvKLbaEk — Ivy Cángaro (@Ivy_Cangaro) December 13, 2023

Cristina Pérez agradeció la oportunidad de conducir en la TV Pública

Pese a las críticas, Cristina Pérez realizó una publicación en la misma red social, expresando su felicidad por su nueva etapa en el canal estatal.

"Una alegría y un honor conducir la transmisión de #Januca", escribió junto a imágenes de la transmisión.

Una alegría y un honor conducir la transmisión internacional de #Januca , la fiesta de la luz que vence a la oscuridad.

Gracias al equipo de @jabadarg por confiar en mi.

Fue una colaboración ad honorem. Lo informo porque corresponde. #AmIsraelJai pic.twitter.com/8IjHjMcNAu — Cristina Perez (@Cris_noticias) December 13, 2023

Y agregó:"La fiesta de la luz que vence a la oscuridad. Gracias al equipo de @jabadarg por confiar en mi. Mi trabajo fue ad honorem. Lo informo porque corresponde. #AmIsraelJai"