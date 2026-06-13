La China Suárez volvió a mostrarse con las hijas de Mauro Icardi: ¿mojada de oreja para Wanda Nara?

Nicolas Cabre y Rocio pardo alentando a Rufina

"Esta mañana todos apoyando a Rufi en su partido", escribió la panelista al compartir una de las imágenes. Más adelante también difundió otra postal en la que aparece Nicolás Cabré, quien asistió para respaldar a su hija durante la jornada. Entre las fotos hubo una que despertó especial repercusión: la China Suárez, Mauro Icardi y una de las hijas de Wanda protagonizando un afectuoso "abrazo familiar".

Abrazo Familiar China Suarez Mauro Icardi

Las imágenes volvieron a instalar el debate en torno al lugar que ocupa la actriz en la vida de las niñas. Mientras algunos usuarios cuestionan la exposición pública de estos encuentros, otros sostienen que se trata de situaciones habituales dentro de una familia ensamblada.

Lo cierto es que la presencia de la China Suárez junto a las hijas de Wanda Nara se ha vuelto cada vez más visible en los últimos meses. Cada nueva aparición pública genera reacciones y alimenta una historia mediática que sigue sumando repercusiones.

Por el momento, Wanda optó por no hacer declaraciones sobre las fotografías. La empresaria continuó compartiendo contenido de su rutina en redes sociales, sin referirse al tema. Aun así, las imágenes de sus hijas junto a Icardi y la actriz volvieron a convertirse en uno de los temas más comentados del fin de semana.