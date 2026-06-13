La China Suárez volvió a mostrarse con las hijas de Mauro Icardi: ¿mojada de oreja para Wanda Nara?
En plena controversia por la situación judicial del futbolista, unas fotos de la China Suárez con las hijas de Wanda volvieron a encender la polémica.
Una nueva situación volvió a poner bajo la lupa el vínculo entre Wanda Nara y Mauro Icardi. En medio de su paso por la Argentina junto a Eugenia "la China" Suárez, el delantero compartió distintos momentos con sus hijas, Francesca e Isabella, aunque el contexto que rodea esos encuentros continúa generando controversia.
Las discusiones entre los mediáticos siguen sumando capítulos. A los planteos que existen en torno a la cuota alimentaria se agregan versiones sobre supuestos incumplimientos relacionados con cuestiones médicas y terapéuticas de las menores, temas que mantienen la tensión entre ambas partes.
En ese escenario, una salida familiar terminó captando toda la atención. Durante las últimas horas se difundieron imágenes de Mauro Icardi, la China Suárez y las niñas en una actividad vinculada a Rufina, la hija mayor de la actriz. Todos asistieron a un partido de hockey en el que participó la adolescente.
El material fue publicado este sábado por Paula Varela, periodista de América TV, a través de sus redes sociales. Las fotografías muestran a Francesca e Isabella siguiendo el encuentro deportivo desde un palco junto a su padre y la ex Casi Ángeles, mientras acompañaban a Rufina Cabré.
"Esta mañana todos apoyando a Rufi en su partido", escribió la panelista al compartir una de las imágenes. Más adelante también difundió otra postal en la que aparece Nicolás Cabré, quien asistió para respaldar a su hija durante la jornada. Entre las fotos hubo una que despertó especial repercusión: la China Suárez, Mauro Icardi y una de las hijas de Wanda protagonizando un afectuoso "abrazo familiar".
Las imágenes volvieron a instalar el debate en torno al lugar que ocupa la actriz en la vida de las niñas. Mientras algunos usuarios cuestionan la exposición pública de estos encuentros, otros sostienen que se trata de situaciones habituales dentro de una familia ensamblada.
Lo cierto es que la presencia de la China Suárez junto a las hijas de Wanda Nara se ha vuelto cada vez más visible en los últimos meses. Cada nueva aparición pública genera reacciones y alimenta una historia mediática que sigue sumando repercusiones.
Por el momento, Wanda optó por no hacer declaraciones sobre las fotografías. La empresaria continuó compartiendo contenido de su rutina en redes sociales, sin referirse al tema. Aun así, las imágenes de sus hijas junto a Icardi y la actriz volvieron a convertirse en uno de los temas más comentados del fin de semana.
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