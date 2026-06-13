Chiche Gelblung reapareció y habló del caso Adorni: "Si lo hubiera hecho un kirchnerista, lo cocinan"
El periodista Samuel Gelblung recibió el alta médica, llevó tranquilidad sobre su estado de salud y anunció su regreso a la conducción.
Después de permanecer cerca de un mes internado, Chiche Gelblung volvió a comunicarse públicamente y compartió buenas noticias sobre su recuperación. El reconocido periodista recibió el alta médica el pasado 12 de junio y ya se encuentra en su casa, donde pasó su primera noche tras abandonar el centro de salud.
La sorpresa llegó durante la emisión de su programa en Radio del Plata, cuando decidió comunicarse telefónicamente con sus compañeros desde las inmediaciones de la emisora. Aunque todavía no pudo ingresar a las instalaciones, aprovechó para llevar tranquilidad y contar cómo atraviesa esta nueva etapa de recuperación.
"Estoy muy bien, estoy abajo, no puedo subir, pero estoy acá. Estoy en la puerta de la radio. Los extrañé mucho. Estoy muy bien por suerte", expresó el conductor, emocionado por volver a tener contacto con su equipo de trabajo.
Tras ser consultado sobre lo que se ve en las noticias por estos días, el periodista fue claro respecto del caso de corrupción que salpica a Javier y Karina Milei: "El caso de Adorni es una vergüenza, los hermanos macana esos... yo no lo puedo creer, es insólito. Si lo hubiera hecho un kirchnerista, lo cocinan. Pero bueno, es lo que hay".
Por otro lado, dejó en claro que su intención es retomar sus actividades habituales en los próximos días. "El lunes ya estoy normalmente haciendo el programa. El lunes de vuelta a la rutina. El lunes nos vemos ahí en la radio. Un beso grande", aseguró.
La salud de Chiche Gelblung
La internación de Gelblung se había producido luego de atravesar distintos problemas de salud, entre ellos dos caídas que obligaron a un seguimiento médico más exhaustivo. Meses atrás también había permanecido internado en el Sanatorio Los Arcos por otra complicación.
Durante su recuperación, el periodista enfrentó además un cuadro derivado de un virus intrahospitalario, una situación que complicó su evolución durante algunos días. Sin embargo, aseguró que el episodio ya quedó atrás.
"Estoy fantástico, dormí la primera noche en mi casa. La pasé mal, pero ya está. En los sanatorios corrés más peligro que en la calle, hay bichos. Pero estoy muy bien", comentó con el estilo directo que lo caracteriza.
Con el alta médica ya concretada y una evolución favorable, Chiche Gelblung se prepara para retomar su rutina laboral y regresar a la conducción radial luego de varias semanas alejado de los medios.
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