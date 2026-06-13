Chiche Gelblung reapareció y habló del caso Adorni: "Si lo hubiera hecho un kirchnerista, lo cocinan"

Por otro lado, dejó en claro que su intención es retomar sus actividades habituales en los próximos días. "El lunes ya estoy normalmente haciendo el programa. El lunes de vuelta a la rutina. El lunes nos vemos ahí en la radio. Un beso grande", aseguró.

La salud de Chiche Gelblung

La internación de Gelblung se había producido luego de atravesar distintos problemas de salud, entre ellos dos caídas que obligaron a un seguimiento médico más exhaustivo. Meses atrás también había permanecido internado en el Sanatorio Los Arcos por otra complicación.

Durante su recuperación, el periodista enfrentó además un cuadro derivado de un virus intrahospitalario, una situación que complicó su evolución durante algunos días. Sin embargo, aseguró que el episodio ya quedó atrás.

chiche gelblung Chiche Gelblung

"Estoy fantástico, dormí la primera noche en mi casa. La pasé mal, pero ya está. En los sanatorios corrés más peligro que en la calle, hay bichos. Pero estoy muy bien", comentó con el estilo directo que lo caracteriza.

Con el alta médica ya concretada y una evolución favorable, Chiche Gelblung se prepara para retomar su rutina laboral y regresar a la conducción radial luego de varias semanas alejado de los medios.