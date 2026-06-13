Ozuna anuncia "Una Aventura World Tour", el recorrido internacional que celebrará más de una década de éxitos
El artista puertorriqueño iniciará una extensa gira por Europa y América Latina que lo llevará a más de quince países durante 2026.
Ozuna se prepara para volver a encontrarse con su público alrededor del mundo. El cantante confirmó oficialmente el lanzamiento de "Una Aventura World Tour", una ambiciosa gira internacional que comenzará el próximo 16 de junio en Ibiza, España, y recorrerá distintos escenarios de Europa y América Latina a lo largo de 2026.
Tomando como punto de partida el espíritu de su canción "Una Aventura", el espectáculo buscará trasladar al vivo la esencia de ese lanzamiento y convertirla en una experiencia que reúna emociones, recuerdos y los grandes éxitos que marcaron la trayectoria del artista.
Consolidado como una de las figuras más importantes de la música latina de los últimos años, Ozuna llega a esta nueva gira después de construir una carrera que trascendió fronteras y acumuló éxitos a nivel global. Sin embargo, la propuesta no busca únicamente repasar su historia, sino también celebrar el presente y proyectar el futuro de una relación que mantiene con sus fanáticos desde hace más de una década.
"Esta gira es para celebrar lo que hemos construido, agradecer el cariño que me han dado desde el primer día y seguir creando nuevos recuerdos junto a ustedes porque esta aventura todavía no termina", expresó Ozuna al anunciar el tour.
Ozuna y un viaje musical por Europa y América Latina
La primera etapa de "Una Aventura World Tour" incluirá presentaciones en España, Italia, Suiza, Rumania, Países Bajos, Portugal, México, Colombia, Argentina, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Chile, Paraguay, Costa Rica y Perú.
Cada concierto estará diseñado como un recorrido por distintas etapas de la carrera del artista, reuniendo canciones que se transformaron en himnos para millones de seguidores y sumando nuevas propuestas que reflejan su evolución musical.
El cierre de esta primera fase internacional está previsto para el 4 de diciembre en Medellín, Colombia, una ciudad que se ha convertido en uno de los centros más importantes de la música urbana latinoamericana. Mientras que en Argentina estará el próximo 8 de septiembre.
Con "Una Aventura World Tour", Ozuna reafirma su vigencia en la escena global y apuesta por una gira que busca fortalecer el vínculo construido con su audiencia a lo largo de los años. Más que una sucesión de conciertos, el proyecto se presenta como una celebración compartida entre el artista y quienes han acompañado cada paso de su recorrido musical.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario