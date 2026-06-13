Ozuna anuncia "Una Aventura World Tour", el recorrido internacional que celebrará más de una década de éxitos

Ozuna y un viaje musical por Europa y América Latina

La primera etapa de "Una Aventura World Tour" incluirá presentaciones en España, Italia, Suiza, Rumania, Países Bajos, Portugal, México, Colombia, Argentina, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Chile, Paraguay, Costa Rica y Perú.

Cada concierto estará diseñado como un recorrido por distintas etapas de la carrera del artista, reuniendo canciones que se transformaron en himnos para millones de seguidores y sumando nuevas propuestas que reflejan su evolución musical.

El cierre de esta primera fase internacional está previsto para el 4 de diciembre en Medellín, Colombia, una ciudad que se ha convertido en uno de los centros más importantes de la música urbana latinoamericana. Mientras que en Argentina estará el próximo 8 de septiembre.

Con "Una Aventura World Tour", Ozuna reafirma su vigencia en la escena global y apuesta por una gira que busca fortalecer el vínculo construido con su audiencia a lo largo de los años. Más que una sucesión de conciertos, el proyecto se presenta como una celebración compartida entre el artista y quienes han acompañado cada paso de su recorrido musical.