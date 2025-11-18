Cruce inesperado en MasterChef: el tenso ida y vuelta entre el Chino Leunis y Germán Martitegui
El conductor se cansó de las observaciones del jurado y terminó protagonizando uno de los momentos más explosivos de la temporada.
El clima en MasterChef Celebrity suele balancearse entre la presión de los tiempos, las exigencias del jurado y los intentos de los participantes por destacarse en cada desafío. Sin embargo, en la última emisión se vivió un momento particularmente intenso cuando Leandro "Chino" Leunis decidió enfrentar directamente a Germán Martitegui tras una devolución que, para él, excedió los límites de lo razonable.
El episodio surgió en un reto pautado por Donato De Santis, quien había explicado los ingredientes que todos debían utilizar para elaborar un plato clásico, aunque sin mostrar la presentación original. Esa consigna, que pretendía fomentar la creatividad, terminó generando un desacuerdo que escaló más de lo previsto. Leunis preparó una “saltimbocca a la romana con alcauciles”, a la que bautizó con humor como “saltimbocca al tatami”.
“El nombre condiciona el plato porque cortaste la carne cuadrada”, lanzó el chef, dando inicio a la discusión. La frase no cayó nada bien en el conductor, que respondió firme: “El plato original yo no lo vi nunca. Es una versión libre a partir del comentario de Donato. ¿Cómo puedo saber cómo era el plato? No es justo que me hagas una observación de un plato que no vimos, lo digo con respeto”. Ese “no es justo” marcó el tono del cruce y dejó en claro que Leunis no pensaba dejar pasar la crítica.
Martitegui, lejos de retroceder, insistió: “Yo te digo que el nombre lo condiciona en la medida que define la forma que cortás la carne”. Esa explicación encendió al participante, que confesó frente a cámara: “Me le planté a Germán. Me hiciste calentar. ¿Qué querés que te diga? Tengo alma, tengo sentimientos”. La tensión ya era evidente, y el ida y vuelta siguió escalando.
Cuando Leunis le preguntó por qué su corte “conspiró contra un plato tradicional”, el chef fue aún más técnico: “Porque uno en un restaurante trata de mantener la menor cantidad de desperdicio y cuando vos cortás algo cuadrado, estás tirando la mitad de la carne”. El conductor contestó con otra comparación: “Si la consigna era no desperdiciar, del alcaucil también desperdiciamos mucho”. Martitegui replicó con una frase que se volvió una de las más comentadas del episodio: “Vos no te comés la cáscara de la banana para no desperdiciar, pero lo que es comible, tratamos de cuidarlo”.
Más tarde, Damián Betular y Donato De Santis aportaron observaciones técnicas que tampoco favorecieron al participante. “Acá cocinaste demasiado la carne, cosa que oscureció la harina y cuando le pusiste el vino, la salsa quedó demasiado oscura, por eso quedó casi negrita”, explicó Donato durante su degustación. El Chino intentó defenderse: “Sentí que la carne estaba en un buen punto, que no se había pasado, pero no pude ir en contra de lo que sienten sus paladares, está perfecto”.
Betular fue contundente: “No, no es que se pasó. Se re pasó. Hay algo que no está bien. Hay algo que hace que esté hasta chicloso”. Finalmente, Wanda Nara quiso saber cómo se sentía después de semejante vendaval de críticas. Leunis no disimuló: “Estaba contento con el plato, pero no les gustó. Así que bueno, habrá que seguir mejorando”. Y cerró con la frase que sintetizó todo su enojo: “Estoy recaliente, no quiero hablar”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario