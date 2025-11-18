Cruce inesperado en MasterChef: el tenso ida y vuelta entre el Chino Leunis y Germán Martitegui

Más tarde, Damián Betular y Donato De Santis aportaron observaciones técnicas que tampoco favorecieron al participante. “Acá cocinaste demasiado la carne, cosa que oscureció la harina y cuando le pusiste el vino, la salsa quedó demasiado oscura, por eso quedó casi negrita”, explicó Donato durante su degustación. El Chino intentó defenderse: “Sentí que la carne estaba en un buen punto, que no se había pasado, pero no pude ir en contra de lo que sienten sus paladares, está perfecto”.

Betular fue contundente: “No, no es que se pasó. Se re pasó. Hay algo que no está bien. Hay algo que hace que esté hasta chicloso”. Finalmente, Wanda Nara quiso saber cómo se sentía después de semejante vendaval de críticas. Leunis no disimuló: “Estaba contento con el plato, pero no les gustó. Así que bueno, habrá que seguir mejorando”. Y cerró con la frase que sintetizó todo su enojo: “Estoy recaliente, no quiero hablar”.