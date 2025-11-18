Oky volvió a lanzar un comentario despreciable en su vivo: qué dijo

comentario oky sobre enana

El video del momento se viralizó rápidamente en las redes sociales, donde los usuarios no dudaron en apuntar duramente contra Oky, condenando la naturaleza de la comparación. La ola de críticas fue fuerte y los comentarios en X (anteriormente Twitter) reflejaron un repudio generalizado.

Algunos de los comentarios recibidos por el streamer en la plataforma incluyeron críticas hacia su persona y al consumo de su contenido: "Banco igual como se levantan todos, antes le aplaudían todo", "Patético", "Hay gente que consume sus contenidos?", "Que asco me da este tipo" y "El mayor problema es que haya gente mirándolo".

La controversia subraya una vez más la delgada línea que existe entre el humor de plataformas digitales y el discurso ofensivo, generando un debate sobre la responsabilidad de los creadores de contenido frente a su audiencia.