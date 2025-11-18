Oky volvió a lanzar un comentario despreciable en su vivo: qué dijo
Luego de realizar una escandalosa comparación en su vivo, el streamer generó un fuerte rechazo en redes sociales. Conocé los detalles.
El streamer Oky ha vuelto a situarse en el foco de la atención mediática y digital tras realizar una escandalosa comparación durante una de sus recientes transmisiones en vivo. El joven, conocido por sus comentarios provocadores, ya había generado controversias previas, como cuando vinculó públicamente a la bailarina Tuli Acosta con el caso de Nahir Galarza.
En su más reciente transmisión, Oky se encontraba en compañía de varios amigos, pero rápidamente quedó envuelto en una gran polémica al afirmar sin reparos que “estar con una enana es como estar con una nena de 8 años”.
La reacción de las personas que lo acompañaban en la transmisión fue inmediata y de repudio. Rápidamente, sus amigos le pidieron al streamer que se retractara de su afirmación. Algunos incluso se taparon el rostro en un intento por desvincularse del contenido del clip, que comenzó a viralizarse en las redes sociales.
Lejos de escuchar las advertencias o retractarse, Oky reafirmó su postura, ignorando las peticiones de sus compañeros y expresando: "Las cosas como son amigo, miden lo mismo". Finalmente, entre risas incómodas, los demás participantes optaron por abandonar la transmisión en vivo, dejando al streamer en solitario tras la polémica.
El video del momento se viralizó rápidamente en las redes sociales, donde los usuarios no dudaron en apuntar duramente contra Oky, condenando la naturaleza de la comparación. La ola de críticas fue fuerte y los comentarios en X (anteriormente Twitter) reflejaron un repudio generalizado.
Algunos de los comentarios recibidos por el streamer en la plataforma incluyeron críticas hacia su persona y al consumo de su contenido: "Banco igual como se levantan todos, antes le aplaudían todo", "Patético", "Hay gente que consume sus contenidos?", "Que asco me da este tipo" y "El mayor problema es que haya gente mirándolo".
La controversia subraya una vez más la delgada línea que existe entre el humor de plataformas digitales y el discurso ofensivo, generando un debate sobre la responsabilidad de los creadores de contenido frente a su audiencia.
