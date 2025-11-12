El "Peque" Schwartzman apuntó contra el jurado de MasterChef tras su eliminación: "Fue injusto"

Peque Schwartzman MasterChef Celebrity

El Peque relató que, pese al enojo inicial, recibió elogios de los jurados al momento de su despedida. “Me dijeron palabras muy lindas y hasta me emocioné. Soy muy sensible; cuando alguien me dice algo bueno, me quiebro”, confesó entre risas. Sin embargo, el malestar por su salida sigue latente. “Yo sé que me podía quedar más tiempo. Venía creciendo. Pero bueno, las reglas son así”, dijo resignado.