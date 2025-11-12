El "Peque" Schwartzman apuntó contra el jurado de MasterChef tras su eliminación: "Fue injusto"
El extenista expresó su enojo con la decisión que lo dejó fuera del certamen y aseguró que buscará revancha en el repechaje.
Diego “Peque” Schwartzman no ocultó su descontento tras ser eliminado de MasterChef Celebrity y lanzó duras críticas hacia el jurado del programa que se emite por la pantalla de Telefe. El extenista, que se convirtió en el tercer eliminado de la temporada después de Jorge “Roña” Castro y Esteban Mirol, aseguró que su salida fue “injusta” y que hubo participantes con peor desempeño que él.
“Fue injusto, seamos sinceros”, expresó Schwartzman durante una entrevista en el streaming oficial del programa, donde conversó con Nati Jota y Grego Rosselló. “Cociné siete veces, cinco muy bien. Una mal, que me mandaron a la gala de eliminación, y ese día fue el peor”, explicó el deportista, visiblemente molesto con el veredicto. “No puedo mandar a nadie al frente, pero hay muchos que vienen cocinando peor”, añadió.
El Peque relató que, pese al enojo inicial, recibió elogios de los jurados al momento de su despedida. “Me dijeron palabras muy lindas y hasta me emocioné. Soy muy sensible; cuando alguien me dice algo bueno, me quiebro”, confesó entre risas. Sin embargo, el malestar por su salida sigue latente. “Yo sé que me podía quedar más tiempo. Venía creciendo. Pero bueno, las reglas son así”, dijo resignado.
El extenista también habló de la polémica por las renuncias de otros participantes, como la posible salida de Eugenia Tobal, y aclaró que “no todos soportan la presión del formato”. Aun así, anticipó que no se da por vencido y que planea volver al certamen: “Voy a estar en el repechaje. Me voy a preparar mejor, quiero revancha”.
La eliminación de Schwartzman generó sorpresa entre los seguidores del reality, que lo consideraban uno de los favoritos por su buena actitud y compromiso. Su despedida fue una de las más emotivas de la temporada, aunque el propio Peque ya avisó que su historia en MasterChef Celebrity podría no haber terminado todavía.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario