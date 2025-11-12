Valentina Cervantes volvió a Inglaterra y mostró el romántico recibimiento de Enzo Fernández
La influencer regresó junto al futbolista y compartió imágenes del reencuentro familiar, luego de explicar las razones que la llevaron a dejar MasterChef Celebrity.
Valentina Cervantes volvió a Inglaterra después de su participación en MasterChef Celebrity y fue recibida con una sorpresa llena de amor por Enzo Fernández. El mediocampista del Chelsea preparó una bienvenida especial para su pareja y sus dos hijos, con flores, globos blancos y dorados y un misterioso regalo, en un gesto que rápidamente se volvió viral.
El regreso de Valentina se dio en medio de rumores que apuntaban a que su salida del programa fue una decisión tomada a pedido del futbolista, quien la habría querido de vuelta en Europa. Sin embargo, la modelo desmintió esa versión y aseguró que la decisión fue suya, motivada por cuestiones familiares: “Lo hice por mis hijos. Olivia tiene cinco años y está escolarizada en Inglaterra. Ellos no están acostumbrados a estar con niñeras, así que necesitaban que volviera”, explicó en diálogo con A la Barbarossa.
La joven influencer contó además cómo fue su estadía en la Argentina y el desafío de equilibrar su carrera con la maternidad. “Durante el tiempo que estuve grabando, Enzo se quedó con los chicos, pero ahora me tocaba regresar. No fue fácil, pero era lo correcto”, dijo.
No obstante, una de sus declaraciones generó revuelo en redes sociales cuando habló del rol de Enzo en el hogar: “Él tiene una agenda muy ocupada, con partidos y concentraciones. En esos días, mi hija se queda con la niñera”. El comentario provocó una ola de reacciones entre usuarios que cuestionaron que Valentina haya tenido que abandonar su proyecto televisivo por la dinámica familiar.
En Instagram, muchos seguidores manifestaron su apoyo a la influencer, pero también hubo críticas hacia el futbolista. “Qué pena que una mujer tan talentosa deje algo por el trabajo de su pareja”, escribió una usuaria. Otros, en cambio, defendieron la decisión, destacando su compromiso como madre.
Más allá de la controversia, Valentina se mostró feliz de haber regresado a casa y compartió postales del reencuentro con Enzo y sus hijos. En las imágenes se los ve abrazados y sonrientes, disfrutando de una nueva etapa lejos de los focos mediáticos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario