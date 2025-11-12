Valentina Cervantes volvió a Inglaterra y mostró el romántico recibimiento de Enzo Fernández

El regreso de Valentina se dio en medio de rumores que apuntaban a que su salida del programa fue una decisión tomada a pedido del futbolista, quien la habría querido de vuelta en Europa. Sin embargo, la modelo desmintió esa versión y aseguró que la decisión fue suya, motivada por cuestiones familiares: “Lo hice por mis hijos. Olivia tiene cinco años y está escolarizada en Inglaterra. Ellos no están acostumbrados a estar con niñeras, así que necesitaban que volviera”, explicó en diálogo con A la Barbarossa.