Rating: la eliminación de Luis Ventura de MasterChef Celebrity lideró el prime time de Telefe
El periodista fue el cuarto en dejar el reality culinario conducido por Wanda Nara, que volvió a ser lo más visto de la televisión argentina.
El miércoles 12 de noviembre marcó un nuevo capítulo de tensión y entretenimiento en MasterChef Celebrity. Luis Ventura, periodista y presidente de APTRA, fue el cuarto participante eliminado del exitoso reality de cocina que emite Telefe. Su salida, pese a la expectativa que generaba su presencia, no impidió que el programa se mantuviera como el más visto del día, con picos de 13 puntos de rating.
Ventura no logró convencer al jurado con su preparación y fue el elegido para abandonar la competencia, en una gala cargada de nervios y emociones. Su eliminación se definió en un mano a mano con Andy Chango, quien logró salvarse una vez más. Días atrás, el músico había quedado también en la cuerda floja junto al extenista Diego “Peque” Schwartzman, que fue el tercer eliminado.
Conducido por Wanda Nara, MasterChef Celebrity sigue siendo el gran tanque de Telefe. La edición del miércoles alcanzó un promedio de 13.0 puntos, mientras que su repetición en segunda emisión obtuvo 9.5. Otros programas del canal, como Pasapalabra (8.1) y Telefe Noticias (7.4), completaron el podio de lo más visto del día.
En contraste, El Trece quedó relegado en el ranking, con Buenas Noches Familia marcando 5.8 puntos y Telenoche alcanzando 5.2. América TV, en tanto, tuvo su mayor rendimiento con LAM, que registró 3.9, seguido por Intrusos y Sálvese quien pueda, ambos con 2.9. El Nueve mantuvo su audiencia habitual con Bendita (2.8), mientras que la TV Pública apenas superó el 0.4 de promedio general.
La eliminación de Ventura no solo generó impacto en redes, donde su nombre se volvió tendencia, sino que reavivó el interés del público en un formato que, pese al paso de las temporadas, continúa atrayendo a millones de espectadores. Con su salida, MasterChef mantiene la fórmula del drama, la competencia y el carisma televisivo, elementos que le permiten sostener su liderazgo en el prime time de la televisión argentina.
Rating: todos los números del miércoles 12 de noviembre
El top five
- MasterChef Celebrity 13.0
- MasterChef Celebrity II 9.5
- Pasapalabra 8.1
- Telefe noticias 7.4
- El noticiero de la gente 7.2
Los promedios
- Telefe 7.4
- El Trece 4.1
- América TV 2.4
- El Nueve 1.8
- TV Pública 0.2
