"Crystal Lake": vuelve el terror de "Viernes 13" con una serie que recupera sus orígenes
La precuela de la histórica saga de terror llega a Universal+ con Linda Cardellini como Pamela Voorhees. La historia regresa a los años 70 para explorar el pasado de Jason.
Uno de los personajes más reconocidos del cine de terror está de regreso, aunque esta vez la historia comienza mucho antes de su famosa máscara de hockey. “Crystal Lake”, la nueva serie producida por A24, se estrena este viernes 16 de octubre en Argentina y propone volver a los orígenes de “Viernes 13”, la película que en 1980 dio inicio a una de las franquicias más populares del género.
La historia se traslada a los años 70 y tiene como protagonista a Pamela Voorhees, interpretada por Linda Cardellini. La mujer intenta superar la muerte de su hijo Jason, quien se ahogó en el lago cercano al campamento Crystal Lake, mientras diferentes acontecimientos empiezan a mostrar que detrás de aquella tragedia todavía queda mucho por conocer.
Para quienes conocen las películas originales, Pamela es una figura fundamental en la historia de Jason Voorhees. Fue la principal antagonista de “Viernes 13”, dirigida por Sean S. Cunningham, y acá pasa a ocupar el centro de una historia que permite conocer mucho más sobre ella y sobre la familia Voorhees.
Cómo es "Crystal Lake", la nueva serie de terror
La ambientación es uno de los puntos fuertes de “Crystal Lake”. La serie utiliza la iconografía, la música y el vestuario de los años 70 para construir un mundo muy cercano al cine de terror de aquella época, pero contado con una narrativa mucho más actual.
Esa combinación funciona muy bien. Hay un trabajo visual que remite inmediatamente a las primeras películas de la saga sin convertir a la serie en una copia de aquello que ya conocemos.
El gore y la violencia también están presentes, algo fundamental para una producción que lleva el nombre de Crystal Lake. La serie no parece tener demasiados problemas en abrazar el slasher y recuperar varios de sus códigos, pero ahora tiene más tiempo para detenerse en los personajes y en todo lo que rodeaba al campamento antes de convertirse en el escenario de una masacre.
A mí me gustó mucho ese acercamiento. “Crystal Lake” entiende el material con el que está trabajando y no parece avergonzarse de aquello que convirtió a “Viernes 13” en un clásico, algo que se nota tanto en su estética como en la manera de utilizar la violencia.
Linda Cardellini tiene además la responsabilidad de ponerse en la piel de Pamela Voorhees, un personaje imposible de separar de la mitología de la franquicia. La decisión de colocarla en el centro permite conocer otra parte de una mujer que durante años estuvo inevitablemente asociada a lo ocurrido con Jason.
Detrás del proyecto está Brad Caleb Kane, creador y responsable de la serie, que también trabajó en “It: Bienvenidos a Derry”. La producción cuenta con ocho episodios y tiene a Cardellini al frente de un elenco integrado por William Catlett, Devin Kessler, Cameron Scoggins y Gwendolyn Sundstrom, mientras que Callum Vinson interpreta al joven Jason Voorhees.
“Crystal Lake” se estrena este viernes 16 de octubre en Argentina a través de Universal+.
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