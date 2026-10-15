"Crystal Lake": vuelve el terror de "Viernes 13" con una serie que recupera sus orígenes

El gore y la violencia también están presentes, algo fundamental para una producción que lleva el nombre de Crystal Lake. La serie no parece tener demasiados problemas en abrazar el slasher y recuperar varios de sus códigos, pero ahora tiene más tiempo para detenerse en los personajes y en todo lo que rodeaba al campamento antes de convertirse en el escenario de una masacre.

A mí me gustó mucho ese acercamiento. “Crystal Lake” entiende el material con el que está trabajando y no parece avergonzarse de aquello que convirtió a “Viernes 13” en un clásico, algo que se nota tanto en su estética como en la manera de utilizar la violencia.

Linda Cardellini tiene además la responsabilidad de ponerse en la piel de Pamela Voorhees, un personaje imposible de separar de la mitología de la franquicia. La decisión de colocarla en el centro permite conocer otra parte de una mujer que durante años estuvo inevitablemente asociada a lo ocurrido con Jason.

Detrás del proyecto está Brad Caleb Kane, creador y responsable de la serie, que también trabajó en “It: Bienvenidos a Derry”. La producción cuenta con ocho episodios y tiene a Cardellini al frente de un elenco integrado por William Catlett, Devin Kessler, Cameron Scoggins y Gwendolyn Sundstrom, mientras que Callum Vinson interpreta al joven Jason Voorhees.

“Crystal Lake” se estrena este viernes 16 de octubre en Argentina a través de Universal+.