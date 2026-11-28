Sin embargo, una vez que supo que tendría una nena, no dudó en dedicarle unas palabras cargadas de amor. “Ni te conozco y ya te amo, bebé de mi corazón”, expresó, dejando en evidencia la emoción que le genera la llegada de su hija.

El posteo rápidamente se llenó de comentarios, felicitaciones y muestras de cariño de parte de sus seguidores, que celebraron junto a ella el anuncio. De esta manera, Sofía continúa compartiendo distintos momentos de su embarazo y mostrando la ilusión con la que se prepara para conocer a la pequeña que está en camino.