Sofía Jujuy Jiménez anunció si espera un nene o una nena y emocionó con un tierno mensaje dedicado a su bebé
Sofía Jujuy Jiménez contó cómo vive la espera de su bebé y reveló qué imaginaba antes de conocer el sexo, en medio de la emoción por la noticia.
Sofía Jujuy Jiménez vive una etapa muy especial desde que anunció que se convertirá en mamá por primera vez. En las últimas horas, la modelo volvió a compartir una noticia que llenó de alegría a sus seguidores: ya sabe que espera una nena y decidió revelar el sexo de su bebé con un tierno video en Instagram, donde el color rosa fue el protagonista de la celebración.
La influencer publicó las imágenes del anuncio y acompañó ese momento con un mensaje en el que dejó al descubierto la mezcla de felicidad, ilusión y ansiedad que atraviesa mientras espera la llegada de su hija. La noticia despertó una ola de reacciones entre sus seguidores, que no tardaron en felicitarla por esta nueva etapa.
En medio de la emoción, Sofía también expresó cuánto desea conocer a la pequeña y tenerla entre sus brazos. “¿Cómo se hace para aguantarse las ganas de ver su carita? ¿De hacerle mimitos? ¿De escuchar su respiración cerquita mío? ¿De sentir su olorcito? ¡Ayuda, please!”, escribió junto a la publicación.
La confesión de Sofía Jujuy Jiménez sobre el sexo de su bebé
Además de compartir la noticia, la modelo se sinceró sobre lo que imaginaba antes de conocer el resultado. En ese sentido, reconoció que durante el embarazo había tenido una percepción sobre el sexo de su futuro hijo, aunque aseguró que no tenía una preferencia.
“No sé por qué siempre pensé que iba a ser mamá del sexo opuesto, honestamente me daba lo mismo”, contó al revelar cómo había imaginado esta nueva etapa de su vida.
Sin embargo, una vez que supo que tendría una nena, no dudó en dedicarle unas palabras cargadas de amor. “Ni te conozco y ya te amo, bebé de mi corazón”, expresó, dejando en evidencia la emoción que le genera la llegada de su hija.
El posteo rápidamente se llenó de comentarios, felicitaciones y muestras de cariño de parte de sus seguidores, que celebraron junto a ella el anuncio. De esta manera, Sofía continúa compartiendo distintos momentos de su embarazo y mostrando la ilusión con la que se prepara para conocer a la pequeña que está en camino.
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