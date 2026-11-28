Martín Ortega recordó su internación y habló de su recuperación: "Después de tanta oscuridad, estoy sano"
El hijo mayor de Palito Ortega habló de su tratamiento, el apoyo de sus seres queridos y dejó un mensaje para quienes atraviesan situaciones similares.
Martín Ortega, hijo mayor de Palito Ortega y Evangelina Salazar, recordó el difícil proceso que atravesó a raíz de su adicción a la cocaína y que lo llevó a permanecer internado en una institución de salud mental durante un año. En mayo de 2025 ingresó al centro de tratamiento, donde permaneció hasta mediados de 2026, y ahora decidió contar su experiencia en una entrevista radial con Catalina Dlugi.
Durante la charla, el músico repasó cómo llegó a tomar la decisión de iniciar un tratamiento, las dificultades que enfrentó para reconocer que necesitaba ayuda y la importancia que tuvo su entorno familiar durante la recuperación. Además, buscó transmitir un mensaje a quienes atraviesan situaciones similares, a partir de su propia historia.
Al referirse a la internación, Ortega destacó que, pese a lo difícil que fue el proceso, terminó siendo una experiencia que le permitió cambiar su vida. “Fue algo muy bueno para mí, muy positivo”, aseguró.
Cómo llegó Martín Ortega a tomar la decisión de internarse
El hijo de Palito Ortega contó que el consumo comenzó a convertirse en un problema cada vez más difícil de manejar a mediados de 2025. Aunque era consciente de que necesitaba recibir ayuda profesional, reconoció que durante mucho tiempo no pudo dar el paso de iniciar un tratamiento.
“Todos me decían: ‘Tenés que internarte’. Y a mí me costaba mucho. Decía: ‘Sí, yo sé que tengo que hacerlo, lo voy a hacer’, pero pasaban los meses y no podía”, recordó sobre aquellos meses previos a su ingreso.
Finalmente, su familia intervino para impulsar la internación por vía judicial, un procedimiento que se llevó adelante con su consentimiento. En ese momento, Ortega comprendió que necesitaba tomar una decisión para salir de la situación en la que se encontraba y les expresó: “Sí, háganlo porque lo necesito”.
El rol de su familia durante el tratamiento
Durante los primeros dos meses de internación, Martín permaneció en la institución sin posibilidad de salir. Luego, el tratamiento avanzó hacia una modalidad de egresos progresivos durante los fines de semana, que pasaba en la casa de sus padres.
En paralelo, sus familiares también participaron de terapias grupales, una instancia que el músico consideró fundamental para reconstruir los vínculos que se habían deteriorado a raíz de la adicción.
“Es muy importante que la familia esté presente”, remarcó. En ese sentido, reconoció que uno de los efectos que tuvo el consumo en su vida fue el distanciamiento de sus seres queridos: “Me empecé a desvincular de mis hermanos, de mis padres. Y bueno, nada, te ayudan a revincularte”.
Martín Ortega reflexionó sobre los efectos de la cocaína y las adicciones
En otro tramo de la entrevista, el músico habló sobre las sensaciones que experimentaba al consumir y cómo, inicialmente, la droga parecía generarle bienestar. Según explicó, la cocaína modificaba su personalidad y lo hacía sentir más desinhibido, algo que en un principio interpretaba como positivo.
“Te hace sentir muy desinhibido. Yo tengo un lado como un poco tímido, retraído, y de repente te vuelve una persona superextrovertida, relajada, y te pone muy contento”, describió.
Sin embargo, con el paso del tiempo, esa sensación comenzó a transformarse en una dependencia que ya no podía controlar. “Uno empieza sintiéndose muy bien y por años es algo que hacés los fines de semana. Después te empezás a dar cuenta que estás gobernado por esto, y hasta que llega un momento en que no podés salir. Que es lo que me pasó a mí”, relató.
Al hacer un balance de lo vivido, también recordó algunas advertencias que había recibido en el pasado, incluso de su abuela y de figuras como Mirtha Legrand, que en aquel momento no dimensionaba de la misma manera.
Ahora, con otra perspectiva sobre lo que atravesó, dejó una reflexión sobre los riesgos del consumo y la manera en que puede afectar a cada persona: “Hay que tener mucho cuidado, porque además hay personalidades que son más adictivas que otras”.
Además, comparó el inicio del consumo con una ruleta rusa y advirtió sobre la incertidumbre que existe respecto de las consecuencias que puede tener: “Nunca sabés cómo puede terminar”.
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