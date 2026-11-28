Finalmente, su familia intervino para impulsar la internación por vía judicial, un procedimiento que se llevó adelante con su consentimiento. En ese momento, Ortega comprendió que necesitaba tomar una decisión para salir de la situación en la que se encontraba y les expresó: “Sí, háganlo porque lo necesito”.

El rol de su familia durante el tratamiento

Durante los primeros dos meses de internación, Martín permaneció en la institución sin posibilidad de salir. Luego, el tratamiento avanzó hacia una modalidad de egresos progresivos durante los fines de semana, que pasaba en la casa de sus padres.

En paralelo, sus familiares también participaron de terapias grupales, una instancia que el músico consideró fundamental para reconstruir los vínculos que se habían deteriorado a raíz de la adicción.

“Es muy importante que la familia esté presente”, remarcó. En ese sentido, reconoció que uno de los efectos que tuvo el consumo en su vida fue el distanciamiento de sus seres queridos: “Me empecé a desvincular de mis hermanos, de mis padres. Y bueno, nada, te ayudan a revincularte”.

Martín Ortega reflexionó sobre los efectos de la cocaína y las adicciones

En otro tramo de la entrevista, el músico habló sobre las sensaciones que experimentaba al consumir y cómo, inicialmente, la droga parecía generarle bienestar. Según explicó, la cocaína modificaba su personalidad y lo hacía sentir más desinhibido, algo que en un principio interpretaba como positivo.

“Te hace sentir muy desinhibido. Yo tengo un lado como un poco tímido, retraído, y de repente te vuelve una persona superextrovertida, relajada, y te pone muy contento”, describió.

Sin embargo, con el paso del tiempo, esa sensación comenzó a transformarse en una dependencia que ya no podía controlar. “Uno empieza sintiéndose muy bien y por años es algo que hacés los fines de semana. Después te empezás a dar cuenta que estás gobernado por esto, y hasta que llega un momento en que no podés salir. Que es lo que me pasó a mí”, relató.

Al hacer un balance de lo vivido, también recordó algunas advertencias que había recibido en el pasado, incluso de su abuela y de figuras como Mirtha Legrand, que en aquel momento no dimensionaba de la misma manera.

Ahora, con otra perspectiva sobre lo que atravesó, dejó una reflexión sobre los riesgos del consumo y la manera en que puede afectar a cada persona: “Hay que tener mucho cuidado, porque además hay personalidades que son más adictivas que otras”.

Además, comparó el inicio del consumo con una ruleta rusa y advirtió sobre la incertidumbre que existe respecto de las consecuencias que puede tener: “Nunca sabés cómo puede terminar”.